GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la quattordicesima graduatoria relativa al quarto avviso pubblico per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nell’edilizia residenziale.

Approvati, a consuntivo per la stagione 2021/2022, gli interventi a sostegno delle spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo sostenute dai gestori o dagli incaricati della gestione delle piste.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Il Governo regionale ha approvato la variazione di bilancio per la copertura finanziaria dei lavori in somma urgenza già avviati di mitigazione rischio crolli sulla strada regionale 44 nel Comune di Gaby di disalveo e ripristino funzionalità dei torrenti Torrent e Quessenaz nel comune di Rhêmes-Notre-Dame e di disalveo del torrente Grand Valey nel comune di Saint-Vincent.

Approvato, d’intesa con l’Assessorato all’Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado in Comune di Verrès e della relativa proposta di intesa tra Comune e Regione, con autorizzazione alla prosecuzione delle ulteriori fasi progettuali.

Concesso al Comune di Torgnon un contributo di 32 mila 400 euro a titolo di concorso finanziario inerente le spese per le dotazioni dell’area per gli Sport Equestri, riconosciuta quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.

Concesso all’Unité Monte Cervino un contributo di euro 50.000 a titolo di concorso finanziario per le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di percorso ciclo-pedonale denominato Dora Baltea, riconosciuto quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Concesso un finanziamento all’Associazione Agricoltura biologica e biodinamica Valle d’Aosta per la realizzazione del progetto artistico e multidisciplinare il grido della terra.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Approvata l’istruttoria pubblica di co-progettazione finalizzata all’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità.

La finalità è di garantire continuità alle attività avviate a partire dall’anno 2018 sul territorio regionale e finalizzate a sperimentare progetti di vita indipendente e inclusione nella società in favore delle persone con disabilità ai sensi delle Linee di indirizzo per la sperimentazione di progetti di vita indipendente approvate nell’ambito del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021.

L’istruttoria prevede, inoltre, di potenziare i servizi e gli interventi in favore delle persone con disabilità creando una rete di sostegno che le accompagni, insieme alle rispettive famiglie, verso una vita autonoma.