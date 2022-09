PAS ringrazia tutti coloro i quali sono andati a votare e i vari componenti dei seggi

PAS ringrazia Emily Rini, Giovanni Girardini, Patrik Vesan, candidati alle elezioni, firmatari della Carta d’Impegnoper la Vallée d’Aoste avente i seguenti punti cardine, Autodeterminazione, Zona Franca, Proprietà e risorse delleacque, per l’impegno profuso in campagna elettorale. PAS si congratula con gli eletti: la Senatrice NicolettaSpelgatti e il Deputato Franco Manes, augurando loro un buon lavoro e il serio impegno per l’applicazione dellaCarta anche da loro sottoscritta. ***

PAS remercie tous ceux qui sont allés voter et les différentes composantes des bureaux de vote. PAS remercieégalement les candidats aux élections déjà signataires de la Charte d'engagement pour la Vallée d'Aoste,Autodétermination Zone Franche Propriété et ressources des eaux, Emily Rini, Giovanni Girardini, Patrik Vésanpour leur engagement en campagne électorale . PAS se félicite également avec les nouvellement élus le SénateurNicoletta Spelgatti et le Député Franco Manes, leur souhaitant un bon travail et un engagement sérieux dansl'application de la Charte également signée par eux.