L'origine e l'evoluzione umana raccontata da Cinzia Joris

Nella grande avventura dell’evoluzione umana siamo infine giunti alla comparsa della nostra specie: gli homo sapiens. Secondo alcuni abbiamo probabilmente 200.000 anni e la nostra origine deriva probabilmente dall’Africa secondo alcune teorie, in quella centro orientale dove ora ci sono Etiopia, Kenya e Tanzania.

Ma negli ultimi anni affiora anche una teoria che data sapiens a 300.000 anni fa. Più antico quindi e forse con un’origine non in un punto preciso dell’Africa, ma un’origine panafricana, cioè in diversi punti del continente africano.

Di questo e tanto altro parlerà Cinzia Joris. Appuntamento da non perdere.