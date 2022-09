Barry fait aussi ses preuves dans le domaine social

Il y a quelques décennies, les Saint-Bernard confi aient leurs missions de sauveteurs lors d’avalanches à d’autres chiens de plus petites races. Ils ont cependant trouvé dans le domaine du travail social une nouvelle fonction au service des personnes. Grâce à nos généreux donateurs, ces interventions de la Fondation Barry se développent progressivement depuis 2007.<article class="article-text-and-image text-only-module">

Les missions sociales des Saint-Bernard sont également appelées interventions assistées par l’animal. L’accent est mis sur la personne, et l’utilisation des chiens vise à mobiliser ses forces physiques, psychiques et sociales. Ces interventions tiennent également compte des besoins des Saint-Bernard, de l’élevage dans le respect de l’espèce et des soins personnalisés. La condition préalable à ces interventions sociales est une formation internationalement reconnue de l’homme et du chien, au terme de laquelle ils sont prêts à intervenir en équipe.

</article><article class="article-text-and-image image-module">

Déroulement et conditions Depuis 2017, la Fondation Barry propose cette formation. Certaines de nos gardiennes et d’autres propriétaires de Saint-Bernard, soit au total 18 équipes, l’ont déjà achevée avec succès et sont déployées dans toute la Suisse Avant le début du cursus, l’aptitude du chien et de son maître est évaluée. Le plaisir au contact des autres et un lien étroit avec le Saint-Bernard constituent une première condition préalable pour les personnes intéressées. Il faut également être prêt à faire face à des situations difficiles et surprenantes. Les attentes et les souhaits des propriétaires doivent bien entendu être en adéquation avec le caractère du chien et ses possibilités. Autre condition : réussir un test comportemental réalisé par un expert canin reconnu. Ce test est répété chaque année pour s’assurer que le chien peut toujours participer aux interventions. La formation des équipes de chiens sociaux de la Fondation Barry est accréditée auprès de l’ISAAT (pour plus de détails, veuillez consulter notre site www.fondation-barry.ch). L’accréditation a été une étape importante pour nous, car elle témoigne de la qualité de notre travail. Des professionnels expérimentés, par exemple dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine vétérinaire et du comportement des chiens, suivent et évaluent les cours.

Les connaissances théoriques de base en tant que pierre angulaire

Les connaissances de base nécessaires sont fournies dans plusieurs blocs théoriques. Il s’agit notamment d’unités d’apprentissage psychologiques et pédagogiques pour s’adapter au mieux à l’interaction avec les clients, ainsi que de connaissances comportementales basiques pour comprendre le chien et agir en conséquence. L’alimentation, l’hygiène et la santé du Saint-Bernard sont également des sujets importants. À la fin du bloc d’apprentissage théorique, l’équipe s’entraîne pour se préparer aux premières missions.

Pratique: mettre l’accent sur la formation d’équipes

Au cours d’exercices pratiques, les participants apprennent à connaître parfaitement leur chien et à le soutenir. Ces exercices se déroulent dans différents établissements valaisans tels que des homes pour personnes âgées, des centres psychiatriques, des hôpitaux, etc. L’entraînement porte sur l’interaction avec la personne cible, et l’équipe découvre également des situations et des objets tels que les fauteuils roulants ou les béquilles. Un lien étroit basé sur la confiance entre l’homme et l’animal est une condition préalable pour des missions sociales efficaces. À la fin de la formation, on voit aussi clairement pour quelles missions spécifiques chaque équipe est la plus adaptée.