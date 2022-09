Aosta: Inizio lavori per rotonda provvisoria in via Monte Emilius - corso Ivrea

“Si tratta di un intervento provvisorio che, a fronte di un investimento relativamente modesto comporta non solo un miglioramento della viabilità della zona, eliminando due semafori, ma offre nuovi spazi pedonali alla cittadinanza, in un’ottica di allontanamento del traffico veicolare dal centro storico, ripensando, in un successivo intervento, gli spazi attorno ad uno dei monumenti simbolo della città”. Corrado Cometto, assessore comunale di Aosta alle opere pubbliche (nella foto), commenta l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione di una rotonda in via Monte Emilius-Corso Ivrea

L’amministrazione investe circa 250mila euro finanziati dalla legge dalla legge “Aosta Capitale” ed i lavori saranno ultimati in circa tre mesi.

I lavori verranno ultimati in 90 giorni solari consecutivi.

“Le isole centrali delle rotonde, pur provvisorie, verranno abbellite con fioriere piantumate con arbusti sempreverdi” sottolinea Cometto che aggiunge: “Viene anche incrementata l’offerta di sosta realizzando, nell’area a sud di via Clavalité, un nuovo parcheggio a raso di 30 posti auto, 5 posti moto e un posto disabili che suppliranno ampiamente, pur in zona più periferica, i 10 stalli rimossi in piazza Vuillerminaz”.

PER CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DELLE ROTONDA SONO PREVISTE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE

A partire da mercoledì 28 settembre inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Monte Emilius e corso Ivrea nell’ambito del progetto di pedonalizzazione di piazza Arco

Augusto. Per consentire l’esecuzione dell’opera, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione all’incrocio tra via Monte Emilius e corso Ivrea:

 divieto di transito per tutti i veicoli sul vecchio ponte sul torrente Buthier e obbligo di proseguire in viale Chabod per i veicoli che provengono da via Garibaldi con senso di marcia Sud - Nord, percorrendo il tratto di piazza Arco d'Augusto transitabile;

 obbligo di dare la precedenza con arresto all’incrocio e di proseguire diritto verso viale Chabod per i veicoli in uscita da place Ancien Abattoir;

 obbligo di proseguire diritto con direzione via Monte Emilius, per i veicoli provenienti da via Pasquettaz con senso di marcia Nord - Sud che raggiungono l'intersezione col vecchio ponte sul Buthier;

 obbligo di svolta a destra, per proseguire in via Pasquettaz o via Monte Velan, per i veicoli provenienti da corso Ivrea con senso di marcia Est – Ovest;

 obbligo di svolta a destra in direzione via Pasquettaz/via Monte Velan per i veicoli percorrenti via Ponte Romano;

 obbligo di svolta a destra in corso Ivrea con direzione Ovest – Est per i veicoli percorrenti via Monte Emilius, con senso di marcia Sud – Nord;

 divieto di sosta con relativa rimozione forzata per tutti i veicoli nell’area interessata dai lavori.

I flussi di traaffico quando sarà ultimata la rotonda