Resi gratuiti acquisti on line verso la fine

Con la crescita costante degli acquisti online, è aumentato anche il numero dei resi. Le singole grandi aziende, in particolare nel settore dell'abbigliamento, hanno ora iniziato ad addebitare una commissione per la restituzione della merce in alcuni paesi, che in precedenza era gratuita per i consumatori. I resi gratuiti finiranno presto?

L'elaborazione dei resi è dispendiosa in termini di tempo e personale per le aziende e genera costi. A causa del massiccio aumento dei costi energetici dall'inizio della guerra in Ucraina, anche le aziende devono risparmiare. Inoltre, per le aziende sta diventando sempre più difficile trovare dipendenti. Si può presumere che altre società seguiranno l'esempio e rinunceranno ai resi gratuiti. L'era dei resi gratuiti potrebbe volgere al termine.

Questo cambio di strategia nell'e-commerce rappresenta sicuramente uno svantaggio economico per i consumatori, soprattutto per i più giovani che potrebbero essere abituati ad acquistare i propri capi online in maniera ovvia e usufruendo dell'opzione del reso gratuito, ma può anche essere una buona opportunità ripensare il proprio comportamento di acquisto su Internet e acquistare in modo più consapevole, per il bene del proprio portafoglio e dell'ambiente.

Acquistare in modo più consapevole significa prima considerare se hai bisogno del prodotto. Non bisogna lasciarsi trasportare dagli acquisti d'impulso. Dal momento che non ci sono consigli personali quando si acquista online, a differenza di un negozio, è importante leggere attentamente la descrizione del prodotto prima di ordinare e chiedere se qualcosa non è chiaro.

Dopo un acquisto online, la legge offre ai consumatori la possibilità di recedere dall'acquisto entro 14 giorni dal ricevimento della merce senza indicarne il motivo. Tuttavia, le aziende possono prevedere nei termini e condizioni che i costi del reso sono a carico del consumatore. I consumatori responsabili dovrebbero quindi controllare sempre attentamente i termini e le condizioni prima di effettuare un acquisto!

Non va trascurato che i resi nell'esercizio del diritto di recesso non solo comportano dei costi, ma rappresentano anche un notevole impatto ambientale. Se ti interessa la sostenibilità, dovresti considerare che abitudini come acquistare lo stesso capo di abbigliamento o un paio di scarpe di taglie diverse solo per mantenere la taglia giusta in seguito, o ordinare un vestito solo per una foto sui social media, dovrebbero essere considerate perché poi rimandarli indietro può avere un enorme impatto negativo sull'ambiente.

Da un lato a causa delle vie di trasporto dei corrieri, dall'altro, la merce restituita (soprattutto abbigliamento) spesso non viene rivenduta - nonostante la qualità impeccabile - ma distrutta. L'impatto ambientale lungo tutta la filiera di produzione, distribuzione e smaltimento è molto rilevante.