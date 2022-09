Aosta: Telcha estnede la rete in città

L’esecuzione dei lavori, dal 26 settembre al 30 ottobre 2022 compresi, comporterà in c.so Battaglione Aosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lys e il civico 91, l’istituzione delle seguenti principali modifiche alla circolazione stradale :

-il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati e per tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori;

-Il restringimento della sede stradale, con corsie asimmetriche e limite massimo di velocità a 30 Km/h;

-L’obbligo di direzione, per proseguire diritto in via G. Elter e per svoltare a sinistra nel controviale di c.so Battaglione, valido per la sola categoria delle autovetture (cat. M e M1 art. 47 CdS) provenienti da Corso Btg Aosta;

-Il divieto di accesso a tutti i veicoli percorrenti via G. Elter, con senso di marcia Nord/Sud, con il conseguente obbligo di svolta a dx in via Liconi.

Idonea segnaletica stradale regolamentare delimiterà l’area di cantiere sino al completo ripristino dello stato dei luoghi.