Visite guidate alle mostre Arshak Sarkissian. Angeli e demoni e Espressionismo svizzero. Linguaggi degli artisti d’Oltralpe.

Al Centro Saint-Bénin in Via Boniface Festaz 27 ad Aosta, Daria Jorioz, storica dell’arte e dirigente delle Attività espositive e promozione dell’identità culturale, condurrà una visita guidata alla mostra Arshak Sarkissian. Angeli e demoni il giorno venerdì 23 settembre 2022 a partire dalle ore 17,00.

Sarkissian è un giovane artista armeno emergente che riprende temi cari alla cultura popolare e alla sua tradizione culturale riproponendoli con linguaggi e significati attuali. La memoria collettiva di un popolo, l’inevitabilità della morte, le maschere che i ruoli impongono, i travestimenti che sovvertono l’ordine sociale, l’imperfezione dei corpi umani, la metafora tra diversità e norma, il difficile equilibrio tra religione e paganesimo sono alcuni dei temi rappresentati nei raffinati disegni ad inchiostro su carta, nelle incisioni, nei dipinti ad olio su tela e nell’installazione con costumi teatrali.

E’ necessaria la prenotazione obbligatoria, telefonando dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (chiuso il lunedì) al numero 0165. 272687.

Il Museo Archeologico Regionale, in piazza Roncas 12 ad Aosta, ospiterà inoltre sabato 24 settembre 2022 con inizio alle ore 17,00 una visita guidata alla mostra dal titolo Espressionismo svizzero. Linguaggi degli artisti d’Oltralpe.

La visita, condotta dalla curatrice Daria Jorioz, accompagnerà il visitatore alla scoperta di un progetto proposto per la prima volta in Italia e frutto della collaborazione istituzionale tra la Struttura Attività espositive e promozione identità culturale della Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta e il Kunst Museum di Winterthur (CH).

Nei primi anni del Novecento furono molti gli artisti che in Svizzera trovarono nell’Espressionismo uno stimolo per nuove esperienze creative. La corrente espressionista svizzera si sviluppò gradualmente in diverse aree geografiche del paese, con esiti stilistici diversi e di grande interesse.

E’ necessaria la prenotazione obbligatoria, telefonando dalle 9 alle 19 al numero 0165.31572.

Si ricorda che nella settimana dedicata alla rassegna Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, dal 17 al 25 settembre 2022, le mostre Arshak Sarkissian. Angeli e demoni al Centro Saint-Bénin e Espressionismo svizzero. Linguaggi degli artisti d’Oltralpe al Museo Archeologico regionale saranno ad ingresso gratuito.

Il programma dettagliato delle iniziative di Plaisirs de Culture è disponibile sul sito internet www.regione.vda.it.