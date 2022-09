MUSICA, RITMO, CANTO E MOVIMENTO… PER TUTTI!

L’autunno si avvicina e, come di consueto, l’associazione Tamtando è pronta per la giornata di presentazione corsi. Giovedì 29 settembre, appuntamento presso la sede a Quart in Regione Amérique, 187:

- ore 18h00 TAMTANDini PER TUTTI. Le famiglie potranno accompagnare i loro bambini compresi tra i 5 e i 14 anni per scoprire le attività didattiche di quest’anno;

- alle ore 20h30 per TAMTANDO PER TUTTI. Dai 15 anni in poi, una degustazione di quelle che sono le nostre attività di movimento e di percussioni.

Inoltre, una FULL IMMERSION APERTA A TUTTI è in calendario per domenica 9 ottobre: dalle 10h00 alle 12h00 e dalle 14h00 alle 16h00 una giornata di festa e di stage di canto, ritmi e danze afro-cubane con il gruppo artistico Sarayeye e con una special guest, Luca Brandoli.

Dall’11 ottobre, poi, prenderanno il via tutti i corsi con un appuntamento a settimana:

- CAPOEIRA (PRIMO INCONTRO MARTEDI' 11 OTTOBRE)

IL MARTEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00

Costo: 125€ per 12 incontri da 90 minuti

Con Elisio Lucio Fernandez (il corso verrà attivato con un minimo di 8 iscritti)

- CORSO ADULTI TAMTANDO

IL GIOVEDI’ DALLE 20.30 ALLE 22.00 (PRIMO INCONTRO GIOVEDI' 13 OTTOBRE)

Costo: 125€ – 12 incontri da 90 minuti

- CORSO TAMTANDINI

IL VENERDI' DALLE 17.00 ALLE 18.30 (PRIMO INCONTROVENERDI' 14 OTTOBRE)

Costo: 125€ – 15 incontri da 60 minuti

LA NOVITÀ

TAMTANDO MOVERS CLUB (incontri pratici che esploreranno tecniche e pratiche corporee mutuate dalla danza e dal teatro fisico, adatte a ogni corpo e ogni grado di esperienza pregressa, per allenare il corpo all’ascolto, alla presenza, alla consapevolezza. Per tutti coloro che sospettano che il corpo sia molto più di un meraviglioso contenitore di organi). Aperto a tutti.

IL GIOVEDI’ DALLE 18.30 ALLE 20.00 (PRIMO INCONTRO GIOVEDI' 13 OTTOBRE)

Costo: 125€ - 12 incontri da 90 minuti

Con Elena Pisu (il corso verrà attivato con un minimo di 8 iscritti)