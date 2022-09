GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

La Giunta regionale ha oggi concesso un contributo, in conto capitale, a favore di un’impresa industriale.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le linee guida per lo svolgimento dell’attività di imprenditore agricolo professionale in Valle d’Aosta.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo ha approvato, nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale Interreg VI-B Spazio alpino, la proposta progettuale “Support EUSALP” per promuovere le politiche sulla connettività e sui servizi di interesse generale nelle aree alpine.

Inoltre è stata deliberata la partecipazione della Regione all’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di interventi per il potenziamento della Cybersecurity, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity”, per una spesa complessiva stimata di euro 1.350.000.

Sono state anche varate le linee guida per la determinazione dei corrispettivi per alcuni servizi attinenti all’ingegneria e all'architettura, a seguito delle disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori, introdotte per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

Determinato l’avvio della revisione della normativa regionale in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale, attraverso l’istituzione un gruppo tecnico di lavoro incaricato di definire un percorso di predisposizione della proposta di variante al PTP e della valutazione dell’opportunità di una revisione generale della legge regionale 11/1998.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

L’Esecutivo ha anche esaminato la delibera riguardante l’approvazione degli indirizzi strategici della Società italiana Traforo del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.). L’esame sarà ora illustrato alla Commissione consiliare competente al fine di acquisirne i prescritti pareri previsti dalla normativa. La proposta è avvenuta di concerto con l’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

E’ stato definito l’incremento del fabbisogno relativo al servizio di assistenza educativa domiciliare per minori e loro famiglie in relazione, anche, alla progettualità connessa al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).