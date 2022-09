Armonie nel Gran paradiso, con il Coro di Envie Cuneo e la corale polifonica "Il castello di rivoli"

L'evento è organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso.

Penultimo concerto della rassegna sabato 17 settembre alle ore 21 a Noasca, presso la Chiesa Parrocchiale. Canta la Corale Polifonica “Il Castello di Rivoli (TO) diretta dal maestro Massimo Peiretti.

LA STORIA DEL CORO

Il Castello di Rivoli è stato la prima sede che ha accolto la Corale nel 1985. Da allora, con un repertorio che include brani e opere di musica sacra, della tradizione popolare, operistica e colonne sonore di film, eseguito a cappella, con accompagnamento pianistico e/o orchestrale, la Corale si è sibita a Venezia, Montecarlo, Cattedrale Principato Monaco, Cannes, Marsiglia, Teatri Regio e Carignano di Torino, Auditorium Rai, Sacra di S. Michele, Abbazie Novalesa e S. Antonio di Ranverso. Ha partecipato alla rappresentazione “La variante di Luneburg” alla "Fetes Musicales de Savoie". 2005 il suo primo CD, 2008 DVD concerto live alla Sacra di S. Michele, 2013 CD brani natalizi e 2017 il CD live “Cinema in…canto”. Nel 2015 ha preso parte a “Conto Cento, Canto Pace” all’Arena di Verona a 100 anni dalla Grande Guerra. Nello stesso anno, per i suoi 30 anni ha realizzato a Rivoli la Rassegna “Scorci Musicali” proseguita con un nutrito programma nel biennio successivo. Dal novembre 2018 la direzione artistica della Corale è affidata, nell’ottica di una continua ricerca di nuove forme di espressione musicale e perfezionamento artistico, al Maestro Massimo Peiretti.





Sesto e ultimo concerto domenica 18 settembre alle ore 15 a Ceresole Reale, presso il Lago del Serrù. Si esibisce il coro Giovanile Envie de Chanter di Envie (CN); direttori M° Alessandra Castelli e M° Flavio Fraire.





LA STORIA DEL CORO

Il coro è nato nel 2004 e i ragazzi hanno coniato il nome "Envie de chanter": "Desiderio di cantare", frase contenente il nome del paese di origine. L’Associazione corale ha attivato da anni laboratori per i bambini, è nato un coro di voci bianche che affianca e accompagna il coro giovanile oltre che dedicarsi a progetti autonomi. Da anni il coro collabora con il liceo Bodoni di Saluzzo presso il quale il M° Fraire segue un laboratorio corale e strumentale. Dalla nascita, il coro ha tenuto oltre 150 concerti esibendosi con diverse formazioni strumentali e collaborando con altre realtà corali italiane e straniere. Nell’estate del 2009 ha registrato il primo CD e nell’autunno 2009 le voci bianche hanno registrato delle filastrocche inedite per la DeAgostini. Nel dicembre 2012 ha presentato un CD dedicato alle musiche natalizie “Envie de Noël”. Il coro giovanile ha partecipato al festival Europa Cantat, Torino 2012, Pecs (Ungheria) 2015 e al Salerno Festival 2018. Il coro è diretto dalla fondazione dai M° Alessandra Castelli e Flavio Fraire. Il repertorio spazia tra generi diversi con numerosi brani arrangiati appositamente dal M° Fraire per le voci del coro.