Ancora un decesso per covid

Un nuovo decesso per Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. È quanto riporta il bollettino di aggiornamento diffuso il martedì e il venerdì sul sito internet della Regione, sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

Le vittime dall'inizio della pandemia in Valle salgono così a 548. Nell'ultima giornata sono stati rilevati anche 41 nuovi positivi e 53 guariti, a fronte di 281 tamponi refertati. Le persone in isolamento domiciliare sono 588 mentre salgono a 6 (venerdì erano 3) i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Nessuno di loro è in terapia intensiva.