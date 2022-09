Manutenzione straordinaria viabilità regionale e lavori mitigazione del rischio da caduta massi sulla strada Ozein

L’importanza di tali fondi consentiranno di ampliare il programma di interventi di miglioramento della sicurezza di strade, ponti e gallerie della viabilità regionale secondo un ordine di priorità.

Il finanziamento che ammonta a complessivi 13 milioni 148 mila 711 euro è distribuito tra le annualità 2022 e 2029 e consente interventi straordinari di manutenzione e adeguamento con attenzione agli aspetti connessi alla longevità delle soluzioni individuate rispetto ai cambiamenti climatici relativamente alla viabilità stradale.

Sono così suddivisi: 4.750.000 euro sulla SR 45 della Valle d’Ayas tra i comuni di Verrès e Ghalland St-Victor; 3.100.000 per i lavori di prolungamento della galleria paramassi “Sisoret” sulla SR 47 di Cogne; 2.700.000 per i lavori di risanamento del ponte posto sulla Dora Baltea SR 26 di Cerellaz ad Avise; 2.600.000 per i lavori di risanamento del ponte sulla SR 19 nel Comune di Pollein.

A queste opere si aggiungono parte di due interventi da 1 milione 300 mila euro ciascuno sulla strada 46 della Valtournenche e sulla SR 33 del Col di Joux e la SR 7 di Eresaz.

L’Assessore sottolinea come l’attività ispettiva condotta sulle nostra rete stradale, che ha reso necessario alcune temporanee misure di limitazione del traffico, abbia fatto emergere sempre più la necessità di intervenire su ponti e viadotti per consentire il transito in sicurezza di residenti e turisti nelle vallate laterali di tutto il territorio regionale.

Sempre nella seduta di giunta giornata di oggi, il Governo regionale ha assegnato ulteriori risorse pari ad 183 mila euro per concludere i lavori di mitigazione del rischio da caduta massi sulla strada comunale di Ozein nel comune di Aymavilles.