"Note dal Cammino Balteo": Sabato 24 settembre tappa evento a Machaby

Sabato 24 settembre 2022 torna "Note dal Cammino Balteo", il progetto ideato da Office régional du Tourisme, Consiglio regionale della Valle d’Aosta e Associazione Lingotto Musica per valorizzare con trekking animati l'itinerario escursionistico del Cammino Balteo che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta.

Con un programma tra natura, cultura e musica all’aperto, la tappa evento del 24 settembre accende di musica Machaby con il concerto di Rebecca Viora al flauto e Sara Terzano all'arpa, che si esibiranno nel castagneto sopra il Santuario alle 12.30 e alle ore 15.30, eseguendo musiche di Donizetti, Gluck, Händel, Naderman, Paradisi e Vivaldi.

Durante la giornata sono in programma visite guidate al cantiere del Santuario della Madonna delle Nevi per ammirare i risultati dell’intervento di restauro quasi ultimato, con otto turni di visita: 11.00, 11.20, 11.40, 12.00 e 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, su prenotazione all’ufficio del turismo di Pont-Saint-Martin (0125.804843) - chiuso il martedì.

Per raggiungere Machaby, è possibile scegliere tra due facili itinerari accompagnati da una guida escursionistica e naturalistica al prezzo di 20 euro a persona. Il primo, che si snoda tra Verrès, Issogne, Arnad e Machaby, ha una lunghezza di 6,5 km, per una durata di 3,30 ore (soste comprese) e un dislivello positivo di 372 m, alla scoperta del castello di Issogne (visita anche all’interno), del borgo di Arnad, della Chiesa di San Martino dell'XI secolo. Il secondo itinerario, da Donnas a Machaby passando per Bard e Hône, ha una lunghezza di 9 km, per una durata di 4 ore (soste comprese) e un dislivello positivo di 450 metri, percorrendo e visitando il borgo di Donnas, la strada romana con il famoso arco tagliato nella roccia, il borgo di Bard e il passaggio nella Fortezza e la strada militare per concludersi al Santuario di Machaby.

A seguito della camminata si potrà gustare un pranzo tipico presso il Forte di Machaby o l’Agriturismo Lo Dzerby di Machaby, prima di dedicarsi alla visita al cantiere del Santuario (turni a partire dalle 14) e di rilassarsi all’ombra dei castagni alle 15.30 con il concerto (turno pomeridiano). Rientro con navetta verso Donnas/Vèrres alle ore 17.00

I turni di visita e del concerto pomeridiano sono riservati a coloro che partecipano all’intera esperienza di tappa evento, ovvero alla camminata con partenza da Donnas o Verrès. I turni di visita e del concerto del mattino sono, invece, accessibili partendo direttamente da Arnad (parcheggio sopra il sentiero che conduce a Machaby - max 20 minuti a piedi) e sono prenotabili chiamando l’ufficio del turismo di Pont Saint Martin 0125.804843. Rientro con navetta verso Donnas/Vèrres alle ore 17.

Per prenotare la tappa evento e scegliere l'itinerario preferito, compilare il FORM:

https://docs.google.com/forms/<wbr></wbr>d/e/<wbr></wbr>1FAIpQLScFPwephz9p0cVcjXH3akyY<wbr></wbr>NgF-jpSFOW-NkZv3zcwFQ18RoQ/<wbr></wbr>viewform

Non è necessario il pagamento di una caparra. Pagamento direttamente in loco.

Lillianes (Foto Pallu)

In caso di maltempo, la camminata è annullata, mentre le visite al Santuario sono confermate così come il concerto che si sposterà al coperto nel Forte di Machaby.

"Note dal Cammino Balteo" è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori».