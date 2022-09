ELEZIONI: Tanti elettori al comizio di Valle d'Aosta aperta

Giovedì 1 settembre, presso la sala polivalente di Issogne, si è tenuto il comizio di apertura della lista Valle d’Aosta Aperta. Ad aprire l’incontro, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, l’On. Elisa Tripodi, Raimondo Donzel e Alexandre Glarey in rappresentanza delle tre forze politiche (Movimento 5 Stelle, Area Democratica – Gauche Valdotaine e ADU VdA/Sinistra Italiana) che sostengono le candidature di Daria Pulz ed Erika Guichardaz.

Le candidate hanno presentato il programma che, oltre ad affrontare la crisi climatica ed economica, ribadisce la necessità di non separare i diritti sociali da quelli civili. Quindi: sostegno alle energie rinnovabili, salario minimo, sicurezza sul lavoro, diritto alla casa, lotta al caro vita, ma anche sanità e scuola pubblica, matrimonio egualitario, ius scholae ed eutanasia.

Durante la serata è stato ribadito che la lista Valle d’Aosta Aperta è l'unica forza alternativa alle destre e ai finti progressisti, in una lotta che non è iniziata oggi e non termina con queste elezioni politiche, e che Daria Pulz ed Erika Guichardaz saranno due parlamentari della Repubblica, nell’interesse di tutti i cittadini, valdostani compresi, e non due portaborse del governo regionale.