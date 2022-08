20 anni di Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre

Per il ventennale la Fondazione e i propri Enti Soci (Regione Autonoma Valle d’Aosta, Comune di Courmayeur, Soccorso Alpino Valdostano, Unione Valdostana Guide di Alta Montagna, Azienda USL della Valle d’Aosta) organizzano una celebrazione -su invito e aperta alla Stampa- che si terrà lunedì 29 agosto 2022, con inizio alle ore 16:00 , presso la sede di Villa Cameron, Località Villard de La Palud 1, Courmayeur (accesso a piedi dal piazzale sottostante - 10 minuti circa).

L’evento, aperto dal Presidente della Fondazione, dott. Guido Giardini, comprende: il saluto delle Autorità e dei Rappresentanti degli Enti Soci - interverranno in particolare il Presidente della Regione, l’Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, il Sindaco di Courmayeur, il Presidente del Soccorso Alpino Valdostano, il Presidente dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna; una rappresentazione teatrale dedicata a Miss Una Cameron; degli Atelier sulle attività svolte dalla Fondazione.

La sede della Fondazione di Villa Cameron, completamente ristrutturata e adibita ad uffici, venne inaugurata il 15 settembre 2002, nell’Anno Internazionale della Montagna; inoltre, la legge istitutiva della Fondazione è la n. 09 del 24 giugno 2002.

L’attività della Fondazione spazia attualmente dal monitoraggio dell’ambiente d’alta quota, con particolare attenzione ai rischi emergenti in un contesto di riscaldamento globale, alle attività in materia di neve e valanghe - comprendenti l’emissione del Bollettino regionale neve e valanghe ed il supporto alle Commissioni Locali Valanghe, allo sviluppo di progettualità con attenzione al consolidamento della sicurezza in montagna e allo sviluppo sostenibile nell’ambito di Reti internazionali (in primis l’Espace Mont-Blanc), alla formazione accreditata - intesa quale strumento di disseminazione qualitativamente elevato delle conoscenze acquisite - sino alle azioni di comunicazione e di sensibilizzazione degli Utenti della montagna, sotto il cappello della comunicazione del rischio in montagna, tra Social network e supporti didattici/multimediali.