GiocAosta continua a stupire

Un’ondata di entusiasmo nel segno del piacere di incontrarsi e di scoprire attraverso il gioco che oltrepassa l’edizione record del 2019 e fa registrare oltre 30.000 presenze attive in quattro giorni Piazze e strade affollate, monumenti e spazi storici reinventati, una folla di turisti e valdostani che si mette in gioco: si chiude con un bilancio record la quattordicesima edizione di giocAosta, che dal 12 al 15 agosto ha lasciato il proprio segno sull’estate aostana, rimettendosi in viaggio verso il futuro.

Il bilancio delle presenze oltrepassa ampiamente l’edizione eccezionale del 2019: in quattro giorni l’evento ha superato le 30.000 presenze attive, distribuite tra centinaia di appuntamenti. La sola ludoteca ha registrato oltre 6.300 prestiti di giochi in scatola (nel 2019 erano stati 4.700) e sono stati oltre 3.500 gli iscritti alle attività su prenotazione: centinaia i partecipanti alle cacce al tesoro, così come per i giochi nei musei (da Sant’Orso al SaintBénin, dal MAR a San Lorenzo), i tornei (dai giochi in scatola al calcio balilla, dalle parole crociate ai puzzle), l’escape room. Simbolo della crescita dell’evento è stato l’Epic Challenge, lo spettacolare gioco-videomapping che per quattro sere ha trasformato l’Arco d’Augusto nell’eccezionale cornice di un gioco che ha coinvolto più di 500 giocatori e un vasto pubblico di spettatori. E giocAosta vive sempre più nel segno del giocare dappertutto: dalla Porta Praetoria alla biblioteca regionale, dalla Tour de Bramafam alla sala del Consiglio comunale, da Maison Lostan al Salone ducale, sempre nuovi luoghi simbolici vengono messi in gioco per essere scoperti con un nuovo sguardo.

L’analisi del pubblico (su dati ancora parziali) descrive un pubblico affezionato (il 58% ha già partecipato) e dedicato (il 60% si dice "appasionato di giochi"), che raggiunge Aosta specificamente per l'evento (nel 90% dei casi).

Il tutto genera un movimento turistico diretto, con il 72% dei partecipanti che non risiede in Valle d'Aosta e che nel 69% dei casi raggiunge la regione espressamente per partecipare a giocAosta.

“La soddisfazione per i numeri – dicono gli organizzatori – si accompagna alla straordinaria atmosfera che ancora una volta abbiamo potuto respirare in città. Perché giocAosta è anzitutto una festa, che Aosta ha dimostrato di accogliere e apprezzare. Le energie di più di 350 volontari si sono armonizzate nella creazione di qualcosa che crediamo sia unico e che non smette di crescere: questi giorni non sono solo un traguardo, ma un fertilissimo momento di progettazione per l’edizione 2023. Crediamo che il nostro contributo sia il segno che cose splendide possono essere realizzate nella nostra città, collaborando e aprendosi alla possibilità dell’inatteso e dell’incontro”.

Il progetto di giocAosta è realizzato da una rete di 78 soggetti coordinata da Aosta Iacta Est, organizzazione di volontariato nata nel 2009 per utilizzare il gioco come strumento di incontro e di scoperta. L’evento gode del sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Città di Aosta e della Fondazione CRT.

L’ORGANIZZAZIONE L’evento è ideato e sviluppato da Aosta Iacta Est, associazione di volontariato che promuove la socialità del gioco in Valle d’Aosta, insieme a un ampio collettivo di associazioni e gruppi, tutti operanti a titolo gratuito. Il progetto è sostenuto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato beni culturali, turismo sport e commercio, dal Comune di Aosta e dalla Fondazione CRT. Agli enti sostenitori si affianca una preziosa rete di partner tecnici, che permettono di abbattere i costi di progetto. Complessivamente, la rete di giocAosta 2022 era composta da 78 soggetti diversi tra sostenitori, associazioni e partner.