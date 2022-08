Nessuna criticità nella consegna degli ausili per incontinenti

"In relazione a quanto comunicato da CODACONS VdA agli organi di rispetto a non meglio specificate “innumerevoli segnalazioni” per presunte mancate consegne di ausili per incontinenti, l’Azienda Usl ha effettuato opportune verifiche oltre a quanto già costantemente monitorato". Inizia così una nota dell'Usl recapitata alle redazioni.

Nella nota è sottolineato che "in esito a tali verifiche si evidenzia che è stata formalizzata una sola segnalazione di ritardo della fornitura, da parte di una utente, rispetto alla data presunta di consegna. Il problema è stato prontamente risolto e la consegna sarà effettuata in tempi brevi. Si tratta dell’unica segnalazione nel corso degli ultimi sei mesi del 2022.

Inoltre, sono presenti presso tutti i Poliambulatori distrettuali, settimanalmente, sportelli dedicati alla gestione infermieristica, ai quali gli utenti possono segnalare eventuali necessità, come modifiche alla fornitura, in relazione al grado ed alla tipologia di incontinenza".

Gli utenti possono segnalare anche eventuali disservizi o ritardi, che vengono gestiti direttamente dal personale infermieristico in contatto con la ditta Santex. Infine, la ditta stessa ha attivato un numero verde.

Si legge ancora nella nota: "Non risulta alcuna criticità nelle consegne da parte del fornitore del servizio – la ditta Santex di Milano – e non ci risulta che che “le consegne previste trimestralmente si sono interrotte con la consegna di agosto 2022” (che, peraltro, è il mese in corso, ndr). Pertanto, non si rileva alcuna inadempienza da parte del fornitore".

In Valle d'Aosta gli utenti beneficiari degli ausili per incontinenti sono 2.869 e le forniture vengono effettuate a cadenza trimestrale.

L'Usl ha poi diffuso i dati degli ultimi tre mesi: 756 utenti a maggio 2022, 903 a giugno, 901 a luglio 2022. Le consegne previste nei prossimi 10 giorni di agosto sono 201.

"Nell’ottica di una fattiva collaborazione e nell’interesse degli utenti - spiega la nota - l’Azienda Usl è sempre disponibile ad un confronto, diretto, con le Associazioni per la tutela dei diritti del cittadino".