Un’esperienza di vita collettiva, che sottolinea il valore e le potenzialità del volontariato attivo tra i giovani. È questo "Vado a vivere a giocAosta”, il progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Aosta Iacta Est e il CSV, che dalla prima edizione accompagna la crescita di giocAosta. Il tutto all’interno della cornice del progetto “Giovani ON: gli accesi!”, che propone attività di volontariato per giovani e giovanissimi in Valle d’Aosta nell’estate 2022.

Dal 9 al 17 agosto 2022, un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni vive insieme in un appartamento aostano e si dedica interamente alla festa del gioco: al ruolo di volontari impegnati nelle attività, i "residenti" affiancano spazi di approfondimento sul mondo del volontariato e sull'organizzazione di un evento complesso come giocAosta.

A chi si iscrive sono offerti vitto e alloggio, ed è richiesta responsabilità e voglia di mettersi in gioco: un esperimento completamente nuovo, per vivere giocAosta nel modo più intenso possibile.

Il progetto è finanziato nell’ambito della co-progettazione con il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, il Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta e la Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta (DGR 1254 del 23/11/2020) a valere sui fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al DM 44/2020.

"Giovani ON" si propone di riportare al centro il protagonismo dei giovani, favorendo iniziative che vedano come attori principali proprio adolescenti e giovani adulti, chiamati a progettare e realizzare azioni di partecipazione, scambio e mobilitazione, attraverso il volontariato.

L'obiettivo è la ri-attivazione di legami, occasioni di incontro e di azione comune "per e con" le comunità locali, in uno spirito di cittadinanza attiva, partecipativa e sociale.