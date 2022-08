Gli Alpini per la Disval e Forrest Gump

"Ancora una volta questa iniziativa solidale ha avuto uno straordinario riscontro ed abbiamo raccolto più di 55.000 euro, a fronte di una vendita di quasi diecimila vasetti di stelle alpine", Ha esordito Carlo Bionaz, presidente Ana VdA, che ha aggiunto: "Non so come ringraziare tutti coloro che, con la loro generosità ed il loro slancio umano, ci confortano nelle nostre iniziative di volontariato".

Mel corso dell'incontro è stato consegnato consegnato un assegno di 29.000 euro alla Disval, affinchè possa continuare nella sua attività di sostegno per l’attività motoria a favore dei ragazzi disabili e 2.000 euro a Forrest Gump quale ulteriore dimostrazione di affetto e di aiuto a questa società no-profit che vende i prodotti coltivati dai ragazzi disabili per aiutarli ad emanciparsi attraverso il lavoro.

Emozionati i rappresentanti della Disval, Egidio Marchese ed Emanuele Spelorzi: “Il denaro ricevuto verrà anche investito nell’opera di rifacimento e ristrutturazione della Salle de Gymnastique, la palestra che la Regione ci ha affidato per 25 anni. I costi sono enormi ma ogni contributo è prezioso . Grazie Alpini".

Per Forrest Gump era presente Mattia Moro (nella foto) che, ringraziando a sua volta la sezione valdostana dell’Ana, ha sottolineato: “La grande solidarietà e l’indignazione seguite al vile furto del raccolto di fragole e ai successivi danneggiamenti, abbiano stimolato i ragazzi, rendendoli ancor più fieri ed orgogliosi del loro lavoro”.!

In una nota DISVAL ASD, ringrazia l’Associazione nazionale alpini sezione valdostana, per l’operazione “Stella Alpina” che si è svolta sul territorio valdostano il 25 e 26 giugno 2022, per la raccolta fondi destinata alla

ristrutturazione della “Salle de Gymnastique” sita in piazza della Repubblica ad Aosta".