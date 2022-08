Partito Democratico e Azione/+Europa assieme alle elezioni

L’accordo politico raggiunto nella giornata di ieri tra il Partito Democratico e Azione/+Europa in vista delle prossime elezioni del 25 settembre, rappresenta un punto fondamentale per presentare agli italiani una proposta politica seria e costruttiva capace di non dispendere nel nulla la spinta riformista e la ritrovata centralità del nostro Paese all’interno dello scacchiere internazionale grazie all’azione del Governo Draghi, fatto irresponsabilmente cadere da populisti e sovranisti di destra e sinistra per meri fini elettorali, ignorando di fatto anche i numerosi appelli arrivati da associazioni e movimenti della società civile, compresa la richiesta sottoscritta da 2000 sindaci, che chiedevano semplicemente di portare la legislatura alla sua naturale conclusione.

Siamo convinti, quindi, che anche in Valle d’Aosta questo accordo potrà dare importanti frutti, e possa essere di impulso a tutte le forze convintamente europeiste, riformiste, popolari e autonomiste per creare il più ampio fronte possibile nel contrasto all’avanzata di una destra che ha in Orban e Putin i suoi modelli ideali. Non ci sono vie di mezzo, è l’ora di fare una scelta di campo. Luca Tonino Segretario PD Valle d’Aosta Marco Curighetti Segretario di Azione Valle d’Aosta Leonardo Dal Tio Responsabile +Europa Valle d’Aosta