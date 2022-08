Si tratta di un corso utile a chiunque voglia imparare a suonare la chitarra. Il corso si sviluppa in modo graduale.

Il corso, aperto a tutti, si articolerà in 4 lezioni di gruppo della durata di un’ora e mezza [03-10-18-24 agosto dalle 17.30 alle 19.00 - saggio finale il 16/09/2022]. Il costo è stato previsto in € 60,00/cad per i residenti Gressan/Jovençan e di 70,00/cad per i non residenti.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente all’insegnante al 348-3607889.”