Ski d'été fermé a Zermat-Cervinia

Après le Stelvio, Tignes et Les Deux Alpes, même Zermatt capitule et doit suspendre l'activité du ski d'été sur le glacier du Plateau Rosa. La fermeture de la liaison avec Breuil-Cervinia, qui permettait l'accès au glacier depuis le versant italien, en est une conséquence immédiate.

"Les faibles précipitations neigeuses sur le domaine skiable estival de Zermatt-Cervinia pendant l'hiver 2021-2022, associées aux températures élevées actuelles et aux pluies à 4.000 mètres d'altitude, rendent temporairement impossible la poursuite", fait savoir le Cervino spa, société qui gère le domaine skiable italien.

La Zermatt Bergbahnen sa affirme que "les forts mouvements du glacier ont un impact sur l'activité des crevasses" et que les "manques de neige ont des répercussions sur l'entretien technique des remontées mécaniques et sur la préparation des pistes, qui deviennent de plus en plus exigeantes, de sorte que les normes habituelles ne peuvent pas être garanties pour le moment".

La société suisse souligne qu'il s'agit d'"une interruption temporaire de l'activité de ski d'été, au cours de laquelle les travaux d'entretien des pistes et des remontées mécaniques se poursuivront".