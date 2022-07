Consiglio Valle del 27 e 28 luglio: iscritti sei punti all'ordine del giorno suppletivo

Sono state iscritte due iniziative legislative: l'assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2022-2024; la proposta di legge che contiene disposizioni in materia di Garante per la tutela delle persone con disabilità.

Verranno poi trattate quattro interrogazioni a risposta immediata. La prima, depositata dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, chiede conto delle modalità di pubblicazione dei conferimenti degli incarichi previsti dalla legge regionale n. 18/1998. La seconda, illustrata dal gruppo Forza Italia, interroga il Governo sulle modalità di smaltimento dei materiali inerti in discarica. Il gruppo Pour l'Autonomie chiede invece notizie sull'assistenza medico-generica per i turisti; infine, il gruppo Progetto Civico Progressista vuole conoscere lo stato di attivazione degli ambulatori per lo svolgimento di attività di assistenza primaria per i turisti.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 65 oggetti.

L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale e sul canale YouTube del Consiglio. È inoltre disponibile la nuova App ConsiglioValle.tv per smart TV LG.

La tribuna stampa è accessibile ai giornalisti accreditati presso il Consiglio, nel numero massimo consentito. L'accesso dei giornalisti al foyer è consentito per il tempo strettamente necessario all'effettuazione di interviste dei Consiglieri.