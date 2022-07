A più ddestinatari una mail attribuita a Mons. Franco Lovignana

Sul proprio sito la Curia di Aosta rende noto che è stata rilevata la diffusione a più destinatari di un messaggio di posta elettronica attribuito a Mons. Franco Lovignana con il seguente testo:

Sei disponibile? Ho una richiesta che devi gestire con discrezione. Sarò impegnato in una sessione di preghiera per il resto della giornata, nessuna chiamata, quindi rispondi alla mia email.

Si tratta chiaramente di un falso, come facilmente riscontrabile anche leggendo l'account del mittente: church[***]online@aol.com. Come sempre, in questi casi, si raccomanda di non rispondere al messaggio.

Con l'occasione si ricorda di prestare la massima attenzione ai messaggi di posta elettronica ed sms sospetti.

Le Forze dell'ordine ricordano inoltre che l'estate è il periodo in cui vengono messi a segno truffe e raggini con maggior successo. Una delle opzioni più frequenti (in modo particolare in ambito ecclesiale) è il riferimento a condizioni di indigenza, che purtroppo rispecchiano il momento difficile che stiamo attraversando. Si raccomanda tuttavia di esercitare prudenza e comunque di non accogliere in casa parrocchiale o in chiesa persone che chiedono assistenza immediata. Si suggerisce di approfondire le esigenze, possibilmente avvalendosi dei volontari della caritas parrocchiale o diocesana.