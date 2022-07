EVENTI CVA ESTATE 2022 – ENERGIA IN MOVIMENTO

S’inizia il 16 luglio a Maën con l’inaugurazione della mostra “Goccia a goccia” con il concerto di Federico Marchesano e Manuel Pramotton e la performance dell’installazione sonora di Enrico Ascoli, in collaborazione con CHAMOISic.

Dal 17 luglio, le porte della centrale di Maën Valtournenche saranno aperte, dalle ore 16:30 alle 19:00 tutti i giorni fino al 28 agosto, per accogliere i visitatori della mostra. Un’esposizione fatta per conoscere, ascoltare e capire l’importanza di ogni goccia d’acqua. Accessibilità̀, disponibilità̀, valore: ogni giorno l’acqua s’intreccia con la vita. Nella mostra, il racconto di Edoardo Vigna invita a riflettere sugli aspetti ambientali, produttivi, economici dell’”oro blu”. Dalla maestosa imponenza dei ghiacciai fino alle remote profondità̀ dei mari in un affascinante viaggio planetario. L’installazione sonora di Enrico Ascoli conduce invece nel mondo dell’esperienza e delle emozioni con un’opera “site specific” tutta da ascoltare e vivere in prima persona.



Dal 27 al 31 luglio sarà invece l’enogastronomia ad essere protagonista di “CVA Show Cooking”: cinque appuntamenti da non perdere ad Aosta, La Thuile, Saint-Vincent, Courmayeur e Etroubles con gli Chef della Valle d’Aosta per parlare di cultura dell’alimentazione, della produzione a “km zero” e scoprire, in ogni tappa, una ricetta tipica, ascoltare e vedere all’opera gli Chef e infine degustare i piatti preparati in abbinamento con i vini o le birre del territorio.

Arriviamo quindi ad agosto con “Scala il muro!”. Questo è l’intrigante invito che lancia “CVA Bouldering Kids”: l’evento che CVA ha voluto dedicare ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dal 2 al 5 agosto sarà possibile scoprire i segreti dell’arrampicata sportiva a Pré-Saint-Didier, Cogne, Breuil-Cervinia Valtournenche e Brusson. Quattro tappe d’istruzione sulle tecniche di base del bouldering, prove di salita in parete su tre percorsi di diverso livello di difficoltà, sfide e divertimento in totale sicurezza, sempre sotto l’occhio attento delle Guide Alpine valdostane.

A metà agosto ritorna invece un grande classico: CVA eBike Tour Evolution III. Quattro eventi, riservati ai maggiorenni, dal 9 al 12 agosto che si terranno a Antey-Saint-André, Champorcher, Fénis e La Magdeleine con nuove esperienze per tutti. Tecniche di guida, test sul campo, trucchi e segreti sulla batteria e sulla manutenzione della bicicletta, sempre in compagnia dell’esperienza e della simpatia dei Maestri MtB della Valle d’Aosta.

L’attenzione all’ambiente è sempre importantissima e in questo senso, ogni occasione è buona per fare la differenza. Per questo CVA ha scelto di rendere Carbon Neutral tutti gli eventi dell’estate 2022. Per ogni evento, infatti, sono state calcolate le emissioni di CO2 non riducibili prodotte che verranno neutralizzate con progetti certificati di tutela ambientale a livello internazionale. Infine, grande attenzione è stata posta all’aderenza degli eventi CVA agli obiettivi dell’agenda ONU 2030.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Mostra a parte, è sempre richiesta la prenotazione obbligatoria su www.eventi.cvaspa.it