Il nuovo volto del MAV

Luci e colori, ma soprattutto una nuova visione ridisegnano lo spazio del MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione che ha aperto al pubblico il 30 giugno 2022 nella sua rinnovata veste.

La prima sezione, dedicata alla memoria come “tessuto connettivo che unisce l’individuo alla comunità”, vede l’esposizione dell’intera Collezione Brocherel, in cui gli oggetti si raccontano come produttori di ricordi. La seconda sala, dedicata alla materia, indaga invece lo stretto rapporto tra il territorio e l’artigianato.

Il percorso prosegue poi con la forma in cui osservare come spesso l’artigiano plasmi la materia adattando un oggetto col passare del tempo grazie ai suoi saperi e alla sua gestualità. Proprio al gesto è dedicata la quarta sezione in cui la manualità, di cui gli artigiani sono portatori, viene espressa nei loro atelier e negli utensili esposti che verranno utilizzati in alcune giornate-evento programmate durante l’estate.

Il nuovo allestimento si conclude con uno sguardo all’avanguardia, alla capacità della creazione di andare oltre il proprio tempo, e alla bellezza, come caratteristica estetica individuale, oggettiva o sociale, di un insieme di oggetti. Un percorso che racconta e offre spunti di riflessione personale, ma che non dà risposte. Il visitatore è invitato a essere parte attiva del processo di visita e a crearsi una propria visione dell’oggetto di artigianato e del suo valore oggi per fare in modo che il sito diventi ancora più attrattivo nel panorama turistico valdostano. Il MAV sarà visitabile dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.