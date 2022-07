È di nuovo aria di "MusicAbilmente"

La manifestazione, organizzata dall'Associazione "Insieme a Chamois - Enzembio a Tzamouè" con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Comune di Chamois, non propone solo musica ma è anche un'occasione di incontro e di riflessione. A tutti i musicisti il Festival consente, infatti, di vivere un'esperienza intensamente formativa, mentre per i loro educatori e docenti è un momento di confronto sulle buone prassi, su approcci e metodologie applicate e sui risultati conseguiti. Per il pubblico rappresenta un'opportunità di avvicinamento e partecipazione a una realtà tanto intensa quanto delicata e sensibile, che non sempre si riesce ad apprezzare così da vicino.

Il Festival, che si terrà nella piazza della Perla delle Alpi, si aprirà alle 15 con l'esibizione dei "Fulmini in linea retta" di Aosta; alle 16 sarà la volta de "La voce dell'afasia" di Torino, per concludere con "Smash All" (Torino) alle 17.