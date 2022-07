Charvensod: Elisa Revel espone nel Municipio di Charvensod “I colori del cuore”

Nell’ambito dell’iniziativa Artisti in Comune è allestita, nel Municipio di Charvensod, l’esposizione della pittrice Elisa Revel dal titolo “I colori del cuore”.

Nata a Courmayeur nel 1956, Elisa Revel risiede ad Aosta. Nel 2000, a seguito di un corso tenuto dall’artista Chicco Margaroli, si avvicina alla tecnica dell’acquarello, frequentando poi, dal 2001 al 2003, i corsi di pittura del maestro Gabriel Girardi. Ha esposto in sedi diverse e ha partecipato a rassegne pittoriche.

“La pittrice Elisa Revel attraverso il disegno esprime i suoi pensieri e i suoi stati d’animo - commenta l’assessora alle politiche sociali Francesca Lucianaz. Il colore è il filo conduttore delle sue opere che traspone nei paesaggi, nei fiori e nel mondo delle fiabe, protagoniste di alcune sue creazioni”.

“Prosegue, con la personale di Elisa Revel, l’iniziativa Artisti in Comune che abbiamo voluto per avvicinare l’arte agli utenti del Municipio: le scale dell’edificio comunale sono quindi trasformate in spazio espositivo che accoglie chi, per motivi diversi, si reca presso gli uffici e che può, in questo modo, godere di forme d’arte diverse”, conclude il sindaco Ronny Borbey.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, negli orari di apertura del Municipio (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì anche dalle 14 alle 16) fino al 30 settembre.