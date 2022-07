La Valle d’Aosta è la seconda regione in cui si spende di più pro capite a rate e online

La Valle d’Aosta è la seconda regione dove, in media a livello pro capite, è più diffuso l’acquisto online tramite pagamento rateale. I consumatori valdostani che prediligono il pagamento dilazionato hanno un’età media di 42 anni e spendono in media 984€, il carrello medio più alto d’Italia. Sebbene la presenza di Soisy risulti equidistribuita su e-commerce che si rivolgono indistintamente a un target maschile e femminile, nel 67% dei casi, a livello nazionale, sono gli uomini a richiedere e ottenere un pagamento digitale dilazionato. In Valle d’Aosta il 43,81% di finanziamenti a rate online sono richiesti da donne.

Questo è quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio Soisy, azienda fintech che opera nel mondo dei servizi finanziari offrendo pagamenti rateali da 3 rate in su, finanziati da investitori privati attraverso il P2P lending. Attraverso il suo DataLab, l’azienda ha creato una mappa interattiva dell’Italia - per ora in fase beta - con cui visualizzare le regioni e le province italiane in cui si paga a rate, mostrando cosa si acquista in maniera dilazionata e per quali importi, così da fornire uno spaccato sulle abitudini di spesa rateizzate e relativi impatti sui portafogli delle famiglie italiane. Sono stati analizzati 960 e-commerce che hanno realizzato almeno una vendita a rate nel 2021 tramite Soisy e più di 38.000 acquirenti online che, una o più volte nello scorso anno, hanno usufruito del pagamento dilazionato.

IL CARRELLO MEDIO IN VALLE D’AOSTA È IL PIÙ ALTO IN ITALIA VALDOSTANI

Il carrello medio degli acquirenti che scelgono di richiedere un pagamento dilazionato con Soisy risulta essere più basso al Sud rispetto che al Nord. Nonostante il numero di finanziamenti sia simile, la spesa risulta inferiore in particolar modo in Molise (700€), Calabria (<wbr></wbr>732€), Puglia (738€) e Campania (746€). La Valle d’Aosta ha invece il carrello medio più alto, di 984€, seguita dal Trentino-Alto Adige (916€) e dalla Lombardia (844€).

IL NUMERO DI RATE PREFERITO DAGLI ACQUIRENTI

A livello nazionale la domanda di rateizzazione dei pagamenti non si differenzia molto, anzi è abbastanza univoca e si assesta sulla durata annuale, pari a 12 mensilità e anche in Valle d’Aosta è la scelta prediletta. La possibilità di andare oltre un piano di massimo tre rate offerto da altri operatori del BNPL consente, con il modello di Soisy, di finalizzare l’acquisto di beni di valore più elevato e prodotti e servizi con una dilazione a medio-lungo termine.

I DATI DEL BUY NOW PAY LATER IN ITALIA

A livello nazionale, analizzando il valore degli acquisti pagati a rate in termini assoluti, la Lombardia e il Lazio risultano essere le aree con le maggiori richieste di finanziamento, rispettivamente pari a 5,49 milioni di euro e di 4,42 milioni di euro. Segue il Sud d’Italia, con Campania e Sicilia al terzo e quarto posto con pagamenti dilazionati per un valore di 2,91 e 2,73 milioni di euro e Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto, con richieste attorno ai 2 milioni di euro. Chiudono la classifica Puglia e Toscana co<wbr></wbr>n finanziamenti di circa 1,8 milioni di euro e Calabria, con 1,4 milioni di euro.

Soisy

Soisy è una piattaforma di prestiti tra privati autorizzata da Banca d’Italia e fondata a Milano nel gennaio 2015. Nata per permettere alle persone di prestarsi soldi direttamente e senza intermediazioni, da novembre 2017 Soisy si specializza nel finanziare pagamenti rateali di prodotti e servizi su e-commerce, introducendo, per la prima volta in Italia, il marketplace lending applicato al settore del Buy Now Pay Later.

Grazie alla tecnologia di Soisy, gli utenti possono ottenere condizioni più vantaggiose e beneficiare di tempistiche più rapide e processi più snelli.

Soisy è nata dall’idea dei co-fondatori Pietro Cesati, Andrea Sandro e Marco Anzelmo ed è operativa da aprile 2016.