“Linea verde sentieri”: alla scoperta del Sentiero Italia CAI

Domani sabato 2 luglio 2022 alle ore 12 andrà in onda su RAI 1 il nuovo viaggio di Linea Verde Sentieri dedicato alla Valle d’Aosta. Fra selvagge bellezze naturalistiche e travolgenti sapori culinari, il viaggio di Lino Zani e di Margherita Granbassi con Gian Luca Gasca, partirà da Courmayeur per andare a scoprire luoghi suggestivi e personaggi incredibili.

Lino Zani camminerà per raggiungere il rifugio Walter Bonatti, seguendo un itinerario che prende forma in un ambiente molto suggestivo, dominato dalla vista sulle Grandes Jorasses, su cui si sono scritte importanti pagine di alpinismo.

Durante il suo percorso - che comprenderà una sosta per raccontare il ghiacciaio di Freboudze - mostrerà la facilità di scoprire la montagna in Valle d’Aosta: recentemente è stato infatti creato un catasto di tutta la rete sentieristica del territorio, che supera i 5000 km, e che è fruibile gratuitamente sul web.



Margherita Granbassi visiterà il castello Reale di Sarre che sorge in località Lalex, su un promontorio che domina la piana aostana, immergendosi nella cultura e nella storia locale, e andrà alla ricerca dei genuini sapori locali.



La nuova puntata, in onda domani sabato 2 luglio 2022 alle ore 12 su RAI 1, dunque racconterà come in Valle d’Aosta la bellezza della natura si manifesti in tutte le sue sfumature, dai boschi di fondovalle fini ad allungare lo sguardo verso i ghiacci perenni dei grandi quattromila, come quelli del Monte Rosa e del Cervino, che riempiono il cuore del camminatore che sceglie il Sentiero Italia CAI.



Gian Luca Gasca, l’esperto di montagna, tra l’altro racconterà le caratteristiche anche di un altro tratto del Sentiero Italia CAI. E forti di un antico proverbio valdostano che recita “chi si preoccupa di ogni nuvola non viaggia mai”, i nostri conduttori intraprenderanno il loro viaggio in alta quota raccontando questa straordinaria regione baciata dalla bellezza.



“Accogliamo con entusiasmo – commenta l’Assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz – questo nuovo format di Linea Verde. E’ un’interessante opportunità di presentare la Valle d’Aosta come luogo di ispirazione per coloro che sono alla ricerca di destinazioni facili da raggiungere ma che permettono di scoprire gli angoli più belli e scenografici del nostro territorio. I protagonisti non saranno solo gli straordinari paesaggi naturali che ci caratterizzano, ma anche le tradizioni, i beni culturali e la storia della nostra regione.”



Linea Verde Sentieri è un programma di Lino Zani, Domenico Nucera, Carmine Gazzanni, Flavia Piccinni e Yari Selvetella. La regia della puntata di Linea Verde Sentieri è firmata da Giacomo Necci .