Courmayeur in Danza, il volto televisivo Alessandra Celentano ospite d'eccezione

La manifestazione Courmayeur in Danza, organizzata dall’Associazione culturale Freebody di Vercelli, in collaborazione con il Comune di Courmayeur e il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ogni anno porta ai piedi del Monte Bianco i grandi nomi della danza: da sabato 2 a sabato 9 luglio andrà in scena la 17ª edizione con importanti novità e sorprese.

Gli otto giorni di stage dedicati ai ragazzi dai 7 anni d’età con un’esperienza di base nella danza, prevedono lezioni quotidiane dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 al Temporary Village Courmayeur in Danza, allestito nei locali delle Scuole Medie di Courmayeur in Viale Monte Bianco e al Jardin de l’Ange, a cura dei professionisti Elisabetta Seratoni (Tecnica Classica), Brian Bullard (Broadway style con canto in inglese), Oliviero Bifulco (Tecnica Modern), Loredana Avagliano (Jazz e Contemporaneo), Little Phil (Hip-Hop), con la direzione artistica di Daniela Tricerri, al fine di permettere ai partecipanti di cimentarsi negli stili più diversi. Le lezioni si svolgeranno in locali sanificati, così come tutte le iniziative collegate allo stage, nel rispetto delle normative COVID-19 in vigore nel periodo della manifestazione.

Domenica 3 luglio al Jardin de l’Ange il pubblico potrà assistere dalle 9 alle 17:30 alle esclusive lezioni di danza classica tenute dall’ospite d’onore della rassegna, l’insegnante e coreografa Alessandra Celentano, volto noto del talent show Amici di Maria De Filippi, e dei maestri Oliviero Bifulco, Brian Bullard e Little Phil: anche i non iscritti allo stage potranno partecipare a queste lezioni con la formula "Iscrizione giornaliera".

Anche quest’anno non mancheranno importanti novità come il Laboratorio di Musical per bambini dai 5 ai 7 anni e la serata goliardica “Courmayeur’s got talent”, aperta non solo ai ragazzi iscritti, ma a tutti coloro che vorranno mettersi alla prova divertendosi.

Gli appuntamenti aperti al pubblico:

DOMENICA 3 LUGLIO 2022, ORE 18 AL JARDIN DE L’ANGE ESIBIZIONE DELLE MIGLIORI COREOGRAFIE IN LIZZA PER IL “TROFEO DANZA SUL BIANCO”

Le Scuole di danza e i solisti provenienti da tutta Italia selezionati in modalità online per il “Trofeo Danza sul Bianco”, conclusosi nel mese di aprile, potranno finalmente esibirsi in presenza al Jardin de l’Ange con le loro coreografie di qualità. La giuria e il pubblico potranno votare le migliori esibizioni decretando il vincitore dell’importante premio realizzato dal maître cristallier Franco Lucianaz. La consegna verrà ufficializzata lunedì 4 luglio su Skyway Monte Bianco, a Punta Helbronner.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022, ORE 21:15 AL JARDIN DE L’ANGE “COURMAYEUR’S GOT TALENT”

Una serata goliardica aperta a tutti coloro che vorranno esibirsi sul palco del Jardin de l’Ange mostrando il proprio talento in una qualsiasi disciplina ad eccezione della danza, cimentandosi nel canto, nelle imitazioni, nella comicità, nelle acrobazie, nei giochi di prestigio e così via.

SABATO 9 LUGLIO 2022, ORE 21:15 AL COURMAYEUR CINEMA GALÀ E PREMIO HELEN NATHAN LORO PIANA

Durante il Galà conclusivo, che quest’anno si svolgerà al Courmayeur Cinéma, si esibiranno tutti gli allievi partecipanti allo stage e verranno assegnate le borse di studio per l’edizione 2023. Verrà inoltre consegnato il premio intitolato alla memoria di Helen Nathan Loro Piana, madrina dell’evento sin dalla prima edizione. L’importante riconoscimento viene destinato ad un giovane danzatore talentuoso che è riuscito a trasformare la propria passione in professione, intraprendendo la carriera di ballerino professionale, e che ha partecipato allo stage Courmayeur in Danza: il vincitore si esibirà e racconterà la propria esperienza esemplare al pubblico. Nel 2016 la targa al merito è stata conferita ad una valdostana, Sophie Borney di Cogne, premiata da André De La Roche.