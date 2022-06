L'operazione Stella Alpina, carica di solidarietà torna sabato e domenica in tutti i comuni valdostani

Per gli Alpini il fiore della Solidarietà è la Stella Alpina. Creata nel 1998 questa iniziativa si propone, ogni due anni, di raccogliere fondi da destinare a persone o a associazioni sensibili, bisognose di un primo aiuto materiale, in grado di anticipare interventi capaci di risolvere situazioni sociali ed umane difficili, oppure – come è accaduto per l’edizione del 2020 – per stimolare un riconoscimenti speciale a coloro che si impegnarono con grande slancio nel soccorrere ed assistere gli ammalati di Covid.

Ricorda il Presidente Carlo Bionaz: “Allora l’Operazione Stella Alpina ci permise di raccogliere una somma ingente che, unita alle offerte della popolazione, ci consentì di distribuire agli Operatori Sanitari che avevano lavorato nei Reparti Covid la ragguardevole cifra di settantamila euro. Fummo così in grado di distribuire un assegno di quasi settanta euro ad Operatore, grazie ad una generosa integrazione della Cidac”. Siamo giunti alla 14° Edizione della Stella Alpina e quest’anno la Solidarietà sarà dedicata alla DISVAL, l’Associazione presente sul territorio valdostano che si impegna per avvicinare le persone portatrici di disabilità alla integrazione sociale attraverso la pratica dello sport.

L’attuale Presidente Egidio Marchese ricorda: “Siamo nati nel 1989 con Pierino Gaspard e negli anni siamo cresciuti molto nella promozione sportiva grazie, tra gli altri, ad Andrea Tabanelli tanto da partecipare nel 2006 ai Giochi Olimpici di Torino e successivamente a quelli di Vancouver nel 2010. Ma il nostro grande successo è stato quello di aver cementato attorno a noi nel tempo, una grande e numerosa famiglia”.

Una famiglia che gli Alpini vogliono aiutare a coronare un grande sogno, quello di ridare vitalità alla Palestra Salle de Gymnastique, di Piazza della Repubblica! Sono necessari tanti interventi e gli Alpini Valdostani con il loro Motto “Per gli Alpini non esiste l’Impossibile” vogliono essere al loro fianco per stimolare ed aiutare i ragazzi della Disval nel dare vita al loro progetto. Le vendite inizieranno alle ore 8 di sabato mattina 25 giugno, in tutti i Comuni della Regione e si protrarranno per tutta la domenica …

Nei supermercati, davanti ai negozi, alle Chiese, in ogni angolo dove sia possibile entrare in contatto con la gente, i Gruppi delle Penne Nere saranno presenti con il loro banchetto, con la locandina dell’Operazione Solidale. Per ogni vasetto di Stelle Alpine l’offerta minima è di 5 euro ed ogni confezione è accompagnata dalle istruzioni per meglio conservare e mantenere questo fiore, simbolo di quella delicata sensibilità con la quale gli Alpini diranno Grazie a Tutti.

Nel frattempo è rientrata da Dachau la Delegazione Valdostana che ha partecipato al 50° Anniversario della Fondazione della Sezione Alpini della Germania.

Guidata dal Presidente Carlo Bionaz erano presenti il Vice Presidente e Capo Gruppo di Challand Saint Victor, Marino Colò; il Capo Gruppo di Quart, Bruno Pallua; Il Capo Gruppo di Pollein, Mauro Peppelin; il Consigliere del Gruppo di Charvensod, Giorgio Compagnoni; i Consiglieri del Gruppo di Emarese, Giuseppe Peaquin ed Ernesto Roux; il Capo Gruppo di Chatillon, Valter Caverni. Per la Sezione Valdostana questo incontro aveva una valenza morale ed umana di grande spessore perché, nella circostanza, venivano resi gli Onori alla Memoria di alcuni Alpini le cui spoglie giacciono nel Cimitero Italiano di Monaco, che si trova all’interno del Cimitero Walfriedhof, il più grande cimitero di Monaco, che si estende per quasi 161 ettari! Dopo la Messa, al termine della quale il Presidente Carlo Bionaz ha letto la Preghiera dell’Alpino, c’è stata una toccante Cerimonia con l’intento di ricongiungere virtualmente i nostri Soldati Caduti con la loro terra natale.

Su ogni tomba è stata depositata un’urna contenente un po' di terra prelevata dai cimiteri del Paese d’origine. Il Vice sindaco di Brusson, Battistina Faccio, ha reso gli onori a Natale Pollet, classe 1916, di Brusson. Marco Vuillermoz di Chatillon, ha onorato la tomba dello zio Arturo Vuillermoz, classe 1920, di Chatillon. Giuseppe Peaquin, di Emarese, ha deposto l’urna sulla tomba dello zio Giuseppe Treves, classe 1910, di Emarese ed il Presidente Carlo Bionaz ha onorato la Memoria di Giacomo Chamonal, Classe 1910, di Issime.

Commenta Carlo Gobbo, Capo Gruppo dell’Aosta (nella foto): “La nostra Storia, la Storia degli Alpini è questa, fatta di Rispetto per la Memoria e di Azioni Solidali, con le mani che raccolgono un briciolo di terra per riscaldare il cuore di chi si sacrificò in silenzio e con le braccia che raccolgono fiori per aiutare chi vuole costruire un futuro migliore . Tutto quello che ci è stato versato addosso a Rimini, l’ostilità che abbiamo incontrato, ci hanno amareggiato ma non hanno intaccato la nostra dignità. Le nostre Penne sono sempre salde sui nostri cappelli e siamo orgogliosi che tanta di quella forza ci venga data e riconosciuta proprio dalle Donne”.