Un concerto speciale per il Sacro Cure e la Festa della Musica

Il duo si è confrontato con il repertorio per violoncello e pianoforte, spaziando dall' epoca classica al 900, ma più recentemente è cresciuto, forte delle esperienze personali dei componenti, giustapponendo a questo il repertorio barocco con la viola da gamba ed il clavicembalo, completando così un' idea musicale a 360°.

Luca Taccardi Si è formato musicalmente al Conservatorio di Torino. Da sempre si dedica alla ricerca della musica antica ed è interprete sia nel ruolo di violoncellista che in quello di violista da gamba. In formazioni cameristiche ha tenuto concerti per importanti stagioni in Italia e all’estero. Suona nell’Accademia del Ricercare, nel Collegium Pro Musica e collabora con altri ensembles attivi in Europa. Ha fatto parte della commissione di giuria in concorsi e rassegne tra le quali il Festival Balcanico delle Orchestre d’Archi.

Da oltre venticinque anni è attivo in campo didattico. E’ docente di violoncello e viola da gamba della Sfom della Valle d’Aosta. Insegna viola da gamba, violoncello barocco e musica da camera in diversi corsi internazionali di musica antica. Registra per la casa tedesca CPO, Elegia e per Brilliant.

Eva Carazzolo

Diplomata in pianoforte, nel 2010 si è laureata al Conservatorio di Alessandria col massimo dei voti come Maestro di sala, luci e palcoscenico (Maestro collaboratore). Ha approfondito il repertorio liederistico dell’800 austro-tedesco con Karola Theill. Ha collaborato con le Librerie Feltrinelli insieme al baritono Valter Carignano, col quale ha organizzato e tenuto diversi incontri divulgativi sulla storia dell' Opera Lirica.

Con “l’Opera Rinata” ha partecipato all’allestimento di Tosca, Barbiere di Siviglia, Nozze di Figaro, Don Pasquale, Pagliacci, Bohème, Cenerentola, Don Giovanni. Si dedica alla prassi esecutiva sulle tastiere storiche collaborando con vari strumentisti e cantanti. Si è perfezionata nel repertorio clavicembalistico tedesco con Georges Kiss ai Corsi di Musica Antica a Magnano.

Da 15 anni è attiva nella didattica musicale, ed attualmente ricopre l'incarico di docente di pianoforte presso la Scuola di Musica Intercomunale della Val Pellice. E’ inoltre pittrice e si dedica alla ritrattistica ed alla didattica dell’arte figurativa.