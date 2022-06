Referendum: Les résultats au VDA, 'Oui' en avant peu sur décret Severino

Échoués en raison de l'impossibilité d'atteindre le quorum, les cinq référendums populaires abrogatifs ont vu aussi au Val d'Aoste une nette affirmation des "oui" dans les cinq questions. Le premier demandait l'abrogation du décret Severino, qui limite la présence de personnes condamnées pour certains délits dans les fonctions publiques électives.

Ils ont voté 16.260 valdôtains (le 16,53%) avec 8.631 "oui" (55,34%) et 6.965 "non" (44,66%). Le second voulait limiter les cas où le juge peut ordonner des mesures restrictive de la liberté personnelle: 16.249 électeurs (16,52%) ont voté avec 9.289 "oui" (60,18%) et 6.147 "non" (39,82%).

La troisième question voulait introduire la séparation des fonctions entre magistrats et juges: 16.242 électeurs (16,51%) ont voté avec 12.101 "oui" (78,56%) et 3.303 "non" (21,44%). Pour la quatrième question, sur l'introduction d'avocats et de professeurs universitaires dans les commissions de jugement du Conseil supérieur de la magistrature sur l'action des juges, ont voté 16.224 électeurs (16,49%) et les "oui" ont été 11.727 (77,17%), les "non" s'établissant à 3.469 (22,83%); même nombre de votants pour l'abolition des "listes" pour les élections au Conseil supérieur de la magistrature, où les "oui" ont été 11.746 (77,27%) et les "non" 3.456 (22,73%).