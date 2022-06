Monte Bianco, riapre il Giardino Botanico Saussurea

Conto alla rovescia per la riapertura del Giardino Botanico Saussurea sul Monte Bianco, che riaprirà ai visitatori il prossimo 19 giugno.

Il Giardino Botanico valdostano è il più alto d'Europa e comprende circa 900 specie tra fiori e piante alpine, che sopravvivono nell’inverno, addormentandosi in attesa dei raggi del sole che li riportano in superficie per godere delle temperature miti dell’estate a Pavillon a 2173m.

Il Giardino è anche fonte di immenso orgoglio per tutti gli amanti della natura. Nel 2021 è stato tra i dieci finalisti per il "Parco più bello d’Italia" a seguito del concorso indetto dal Network Nazionale di Parchi e Giardini composto da un comitato scientifico che ha scelto un percorso tra labirinti, castelli e dimore storiche dove il profumo dei fiori, la vivacità dei colori di piante e alberi secolari tornano ad essere messi a disposizione di un pubblico di appassionati per indimenticabili escursioni e passeggiate tra architettura e paesaggio, tra natura e cultura.

Dopo due anni susseguiti dalle difficoltà della pandemia, e con la nuova voglia di incontrarsi, tutti i giovedì alle ore 10 dal 21 luglio al 25 agosto, verrà celebrata la Santa Messa ai piedi del Monte Bianco, proprio all’interno del Giardino, dove la testimonianza della natura è viva e fiorente.

Tutti potranno partecipare al rito religioso, un momento di raccoglimento personale davanti alle cattedrali granitiche più alte d’Italia. La montagna è una creazione divina, fonte di spiritualità e della conoscenza del sé. Tra le sue cime, il corpo e lo spirito si elevano e l’essere umano trascende la sua condizione terrena.

Per tutti i possessori del biglietto di Skyway Monte Bianco (andata e ritorno fino al Pavillon e a Punta Helbronner e sola andata fino a Punta Helbronner) l'ingresso al giardino sarà gratuito su presentazione del biglietto.