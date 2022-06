Grande successo a Châtillon per il 48° Raduno delle bande musicali valdostane (Foto)

Grande successo a Châtillon per il 48° Raduno delle bande musicali valdostane: dopo due anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria, per questo tradizionale grande evento è finalmente tempo di tornare.

La manifestazione, organizzata ogni anno a rotazione da un gruppo filarmonico della regione a testimonianza del forte legame delle formazioni bandistiche con il territorio di appartenenza, è contraddistinta dalla voglia di stare insieme all'insegna di una passione comune: la musica.

L'inaugurazione della manifestazione ha visto il concerto del Corps Philharmonique de Châtillon, organizzatore di questa edizione. Ottimo successo anche per la Rassegna delle Bande Giovanili valdostane, giunta alla 23°edizione, dedicata ai giovani musicisti provenienti dalle scuole di musica delle bande musicali. Questo evento è di grande importanza per i musici delle formazioni giovanili perché è l’unico momento di confronto con i componenti di altri gruppi. Per questa edizione sono attesi a Châtillon circa 200 bambini e ragazzi suddivisi in 8 formazioni musicali.

Da segnalare che tutte le sere, fino a venerdì 10 giugno, si alterneranno poi sul palco le bande di Arnad, Chambave, Quart, Sarre, Verrès, Hône, Fénis, Issime, Aosta, Montjovet, Valpelline, Gaby, Donnas, Courmayeur-La Salle, Pont-Saint-Martin e Nus.

Il Raduno delle Bande si concluderà sabato 11 giugno, con una giornata di festa che porterà gli 800 musicisti delle bande musicali valdostane ad animare il paese di Châtillon.