C'e' una speranza per la politica valdostana? quale il ruolo delle forze progressiste?

INCONTRO PUBBLICO Sabato 11 giugno - dalle 16 alle 19 Aosta Biblioteca “Ida Desandré” di Viale Europa

La politica valdostana sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia. Non era mai successo, come avvenuto nel 2020, che il Consiglio regionale fosse sciolto anticipatamente per impossibilità di esprimere un Presidente della Regione; non si era mai verificata una crisi di maggioranza così lunga, che va avanti da oltre un anno e che ha delineato scenari inquietanti.

Rete Civica ritiene che le forze politiche progressiste operanti in Valle d'Aosta si debbano interrogare e confrontare su questa situazione e cercare un percorso che permetta di uscire da una empasse che è strutturale e che nuoce a tutta la pubblica amministrazione e a tutta la comunità valdostana.

A tale scopo organizza un momento di riflessione pubblico rivolto alle persone attive nel movimento, ma anche con l'invito a portare un contributo di analisi ai responsabili politici di gruppi o movimenti civici, ambientalisti e progressisti con cui in varie forme ci sono collaborazioni in atto.

L'incontro è comunque aperto a tutti i cittadini e a tutti i gruppi che vorranno esporre le loro considerazioni.