Gressan: Interventi per la messa in sicurezza

“Devo ringraziare l’assessorato regionale all’agricoltura e risorse naturali per l’attenzione che hanno riservato al nostro comune per questi lavori di pulizia del torrente che attraversa il nostro territorio". L’assessore comunale Andrea BERLIER, commenta così l'avvio dei lavori e aggiunge: "E’ un intervento che aspettavamo da tempo e che si sta concretizzando in modo esemplare grazie anche alla grande professionalità messa in campo dalla ditta appaltatrice”.

Si tratta di un'importante opera di pulizia dell'asta torrentizia perché, sottlinea evidenzia il Sindaco Michel MARTINET "costituisce unn importantissimo elemento di sicurezza per i nostri abitanti, infatti, lo sboscamento dell’alveo evita, in caso di forti piogge o ancor peggio di alluvione, il formarsi di accumuli di acqua che una volta raggiunta una massa importante possono scendere a valle e sversarsi pericolosamente sulla zona antropizzata".

Anche il sindaco ringrazia l’amministrazione regionale per aver avuto la sensibilità di intervenire in questa zona perché effettivamente il rischio per le abitazioni della parte bassa del territorio senza questo intervento sarebbero rimaste a rischio.

"Mi piace anche sottolineare – conclude il Sindaco – l’ottima intesa che c’è stata in questo caso tra Comune e Regione, perché hanno messo in luce la volontà concreta di prevenire situazioni di eventuale pericolo; sono proprio queste le iniziative che fanno sì che i cittadini riacquistino fiducia nella pubblica amministrazione”.