Cactus Film Festival: ecco i vincitori del concorso

Si è concluso il Cactus International Children’s and Youth Film Festival, evento che si è svolto ad Aosta dal 20 al 22 maggio: 3 giorni di proiezioni e 13 eventi, 42 film in concorso provenienti da 21 Paesi diversi, 21 anteprime tra mondiali, europee e italiane, 11 premi assegnati, oltre 30mila giurati nelle scuole di tutta Italia. Sono state 566 le pellicole arrivate da tutto il mondo, tra le quali erano stati selezionati i 42 film finalisti nelle varie categorie in concorso: Audience Award e EDU. EDU è il risultato del progetto formativo Cactus EDU, per la promozione e diffusione della cultura dell’audiovisivo tra bambini e ragazzi. Il percorso si è sviluppato attraverso il concorso cinematografico per il quale gli alunni hanno formato le “giurie giovani”, con 30.426 giurati nelle scuole di tutta Italia, ciascuna legata alla classe d’età individuata dal festival.

Di seguito tutti i vincitori del concorso cinematografico:

Premi Giuria Tecnica

SEZIONE 3+

Miglior cortometraggio

Penguin and whale di Ezequiel Torres, Pablo Roldan (Argentina)

Motivazione: per aver saputo affrontare, in modo poetico e delicato, tematiche urgenti come quella del riscaldamento globale, attraverso una storia di amicizia e solidarietà.

SEZIONE 8+

Miglior cortometraggio

The Secret of Mr Nostoc di Maxime Marion (France)

Motivazione: il tempo e i desideri del protagonista non sembrano aver nulla in comune con il mondo frenetico che lo circonda: questo cortometraggio, però, anche grazie a scelte di animazione coraggiose e originali, ricorda a tutti di non rinunciare mai ai propri sogni. Degna di nota è la colonna sonora che, integrando perfettamente la storia, riesce a renderla ancora più accattivante.

Menzione speciale

Cinema Rex di Eliran Peled, Mayan Engelman (Israel)

Motivazione: una storia di divisioni e di conflitti che ha radici antiche, raccontata con onestà e immediatezza, che mette ancora una volta in scena il potere universale delle arti, capaci di unire popoli e culture, creando linguaggi comuni.

SEZIONE 11+

Miglior cortometraggio

Leo di Moein Rooholmini (Iran)

Motivazione: un bambino dallo sguardo magnetico e dalla voce emozionata ci guida nella sorprendente cronaca di un mondo che si rivela assai diverso da quello che vorremmo osservassero i nostri bambini. Il piano sequenza unico mette in risalto la capacità attoriale del protagonista, la cui recitazione risulta essere naturale e al tempo stesso matura.

Menzione speciale

My Hair di Max Jacoby (Luxembourg)

Motivazione: i capelli della giovane protagonista – dei bellissimi ricci che vorrebbe, però, fossero lisci – diventano uno spunto per riflettere sull’identità, sulla diversità e sull’influenza che il contesto in cui viviamo può esercitare sullo sguardo che abbiamo di noi stessi e di chi ci circonda.

Premi Giuria Scuole

SEZIONE 3+

Step by step di Thēodore Janvier, Fanny Paoli, Emma Gach, Anabelle David, Julie Valentin, Claire Robert

SEZIONE 8+

Ursa - The song of the Northern Lights di Natalia Malykhina Bratli

SEZIONE 11+

Sea Dragon di James Morgan

Premio del pubblico

BEST SHORT FILM Cactus Film Festival 2022

Life expectancy di Léanne Pfeiffer, Samuel Desert, Maxime Liquard, Enola Durand, Olivier Radola, Maëlys Poulet, Clément Estrade e Quentin Wallaert (Francia)

ECFA AWARD - European Children's Film Association

Il film vincitore di questo premio al Cactus Film Festival guadagnerà la nomination di “Miglior cortometraggio dell’anno per il pubblico giovane europeo”. Durante la Berlinale 2023 (Festival Internazionale del Cinema di Berlino) i membri ECFA voteranno e premieranno, tra i nominati, il miglior film europeo, garantendo così ampia visibilità al nostro evento in uno dei principali festival mondiali dedicati alla settima arte.

BEST EUROPEAN SHORT FILM

ECFA Short Film Award

The Right Words di Adrian Moyse Dullin

Premi Flip Your Vision

BEST SHORT VIDEO

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

MEDUSE SINTETICHE, sezione A della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo G. Randaccio di Monfalcone (Gorizia)

BEST SHORT VIDEO

Scuola Secondaria di Primo Grado

PIANTE COME NOI, classe 1F della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Soliera, Soliera (Modena)

BEST SHORT VIDEO

Scuola Secondaria di Secondo Grado

ZOMBIE REHAB - Usa il cervello, non fare la loro fine!, classe 3BYMH dell’Istituto Professionale Statale "G. B. Garbin" di Schio (Vicenza)