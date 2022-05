Federico Grom è il nuovo Presidente del CdA Centro Servizi Courmayeur

Si è svolta nel pomeriggio di venerdì 20 maggio 2022 l’assemblea societaria per la nomina del CdA del Centro Servizi Courmayeur S.r.l., società in house del Comune, a totale partecipazione pubblica, che opera nell’esercizio dei servizi pubblici locali e di interesse generale oltre che nei servizi turistici e di promozione della località.

I componenti nominati nel CdA del CSC Srl sono stati: Federico Grom (Presidente) che succede a Lucio Furlani, Giulia Guedoz (consigliere) che prende il testimone da Chiara Cristoforetti, e Stefano Lunardi, consigliere uscente e riconfermato.

FEDERICO GROM – Presidente

Classe 1973, Federico Grom, originario di Torino e residente a Pré-Saint-Didier, è imprenditore, promotore di progetti e motivatore. Con una laurea in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Torino, è fondatore, con Guido Martinetti, dell’omonima azienda di gelato GROM, nata nel 2003, di cui è stato C.E.O & Presidente. In particolare, la società GROMART SRL ha aperto in 15 Paesi del mondo, arrivando a gestire circa 100 punti vendita e mille collaboratori. Nel 2105 la società è stata venduta al Gruppo Unilever, leader mondiale nel settore Ice Cream. Dal 2007 è Amministratore Delegato dell’azienda Agricola Mura S.S. Dal 2019 è consigliere di Forma SRL, realtà che opera nella produzione e vendita di corsi on-line, oltre che consigliere di Mobility Up SRL, società che investe in realtà innovative nel settore dei trasporti. Tra le principali competenze di Federico Grom figurano la gestione di operazioni straordinarie; la gestione, formazione e motivazione del personale; lo sviluppo strategico; l’analisi di scenari futuri e lo sviluppo di reti commerciali.

STEFANO LUNARDI - Consigliere

Riconfermato nel CdA del CSC, Stefano Lunardi è dott. commercialista, originario di Genova. Classe 1971, Laureato in Economia e Commercio, Lunardi è attualmente vice-Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dott. Commercialisti di Genova. Ha alle sue spalle una lunga esperienza del campo della consulenza societaria per temi di governo societario, sistema di controllo interno, operazioni societarie straordinarie, consulenza contabile e fiscale. Ha svolto, inoltre, attività di consulenza in materia societaria, contrattuale e fiscale in operazioni di fusione, acquisizione, conferimento, scissione, joint venture contrattuali, iniziative consortili, etc.

GIULIA GUEDOZ – Consigliere

Giulia Guedoz, classe 1990, è laureata in Scienze della Mediazione Linguistica presso l’Università degli studi di Torino, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere. Residente a Courmayeur, è attualmente coordinatrice per l’Italia e traduttrice UTMB Group. Tra le diverse esperienze precedenti figurano quella di insegnante di inglese, interprete, traduttrice e brand Promoter.