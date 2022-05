'Printemps en Musique' debutta sabato 28 maggio al teatro Splendor

Un "contenitore" dedicato alla tradizione musicale valdostana che rivivrà attraverso la sua lingua per eccellenza, il patois. Il 28 di maggio debutterà Printemps en Musique.

La rassegna raggruppa la 70esima edizione delle Floralies, che prevede le esibizioni dei cori e dei gruppi folkloristici valdostani, il raduno delle bande musicali, che quest'anno si terrà a Châtillon, e cinque spettacoli dal vivo, inizialmente previsti nella programmazione delle passate edizioni della Saison Culturelle, ma saltati per via della pandemia.

"Abbiamo deciso di confermare giugno come mese della musica, utile a dare il via alle manifestazioni delle estate", spiega l'assessore ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Valle d'Aosta Jean-Pierre Guichardaz.

"Il focus sarà la musica valdostana: la Saison culturelle si concentra infatti sugli artisti di carattere nazionale, proponendo un'offerta che i valdostani potrebbero intercettare solo fuori Valle - aggiunge - mentre con questa rassegna vogliamo dare dignità all'offerta musicale valdostana, puntando sulla valorizzazione della nostra lingua, il patois".

A questo proposito, il 21 giugno, giorno della festa della musica, al teatro Splendor di Aosta, si terrà "Patoué en mezeucca", uno spettacolo concerto dedicato alla canzone in patois.



Il mese dedicato alla musica valdostana debutterà invece il 28 maggio con il concerto di apertura della 70esima edizione delle Floralies, a cura dell'ensemble vocale nazionale Odhecaton e dell'Arcova Vocal Ensemble, in scena alle 21 al teatro Splendor di Aosta.

Da domenica 29 maggio a venerdì 3 giugno, sempre alle 20.30 al teatro Splendor, si susseguiranno i concerti dei 30 cori valdostani, che saranno giudicati da un'apposita giuria presieduta da Efisio Blanc. La giornata conclusiva è prevista per domenica 5 giugno: i cori e i gruppi folcloristici valdostani si esibiranno nei comuni di Morgex, Aymavilles. Apsta. Doues, Nus, Saint-Vincent, Hône, Champdepraz e Fontainemore, all'uscita della messa. L'intento "è di coinvolgere il più possibile i territori- spiega l'assessore Guichardaz- per questo abbiamo deciso di includere nella programmazione di questa giornata finale nove parrocchie valdostane che hanno accettato subito la nostra proposta".





Da sabato 4 giugno a domenica 11 giugno toccherà invece al 48esimo raduno delle bande musicali valdostane: il comune di Châtillon, nel suo foyer de la musique, allestito nella piazza del mercato, ospiterà i concerti delle 18 bande musicali della regione, seguiti dalla festa finale. Printemps en Musique si chiuderà con cinque spettacoli, in scena al teatro Splendor di Aosta, sempre alle 21: oltre all'evento finale "Patoué en mezeucca", in programma il 21 giugno, non mancheranno i concerti della Sfomorchestra (domenica 5 giugno), di Dolche (mercoledì 15 giugno), di Erik Bionaz (venerdì 17 giugno) e dei Tamtando (domenica 19 giugno).