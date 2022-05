Conferenza "Tra linguaggio ed enigmistica: l’italiano dei rebus"

Venerdì 20 maggio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 la Commissione Biblioteca dell’Univda propone un incontro dal titolo “Tra linguaggio ed enigmistica: l’italiano dei rebus”.

La presentazione si terrà presso la sede dell’Università in Strada Cappuccini 2A, Aosta (Aula C4). La partecipazione è libera fino a esaurimento posti. L’incontro sarà inoltre trasmesso in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams accessibile dal sito dell’Università www.univda.it.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il volume “Che cos’è un rebus” (Carocci 2020) di Emanuele Miola, professore di linguistica generale all’Università di Bologna, appassionato enigmista e creatore di rebus, che esamina il popolare gioco del rebus per metterne in luce le origini e le peculiarità linguistiche e lessicali. Introdurrà Paolo Benedetto Mas, assegnista di ricerca dell’ateneo valdostano.

Per chiunque sia appassionato di enigmistica, i rebus sono tra i giochi più affascinanti e complessi. «Questo fascino – si legge nel libro – probabilmente risiede nell’intimo piacere di velare e svelare il linguaggio, di saggiare le proprie competenze culturali e (meta)linguistiche, di scoprire il significato celato che sta sotto i nostri occhi e di sciogliere, come detective, il mistero seguendo gli indizi seminati nell’illustrazione sotto forma di figure e lettere».

Le regole interne al rebus hanno conosciuto un’evoluzione nella forma, ma anche nella sostanza. Il rebus moderno, infatti, è composto da una o più vignette nelle quali alcuni personaggi o alcune cose, le chiavi del rebus, possono essere contrassegnati da lettere o da altri elementi tipografici, che nel gergo dell’enigmistica sono detti grafemi. Il solutore, in genere, è aiutato solo da una sequenza di numeri (il diagramma) che indica le lettere di cui è composta ciascuna parola della soluzione ed è chiamato a osservare l’illustrazione verbalizzando ciò che vi accade o dandone un’interpretazione.

Il prof. Miola spiegherà le tecniche di definizione e di composizione dei rebus e, attraverso queste, mostrerà come la linguistica può fornire qualche indizio per la soluzione dei giochi enigmistici. Verranno poi discusse le modalità di costruzione del rebus contemporaneo con particolare attenzione alle varietà di italiano utilizzate nel creare, e quindi risolvere, i rebus. Nel libro, infatti, sono discussi i tratti linguistici rilevanti che si possono rintracciare nell’italiano del rebus. Alcuni appartengono a registri aulici, arcaici o molto formali; altri sono, invece, propri dell’italiano colloquiale o informale. Si tratta di una commistione interessante che spiega come le competenze linguistiche richieste ai solutori siano varie e articolate.

Durante la presentazione, inoltre, saranno sottoposti ai partecipanti alcuni rebus (tra cui quelli creati dal relatore) che serviranno a esemplificare il processo linguistico di creazione e risoluzione di questo gioco enigmistico.