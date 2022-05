A fuoco appartamento, donna si lancia da tre metri

Dalle prime sommarie testimonianze un dramma si è compiuto ad Andorno (Biella). Pare che un uomo abbia appiccato un incendio al suo appartamento - non è chiaro se il gesto sia stato intenzionale - rimanendo intossicato e una donna, per sfuggire alle fiamme si sia buttata dal terzo piano procurandosi gravi ferite. Entrambi in codice rosso sono stati presi in carico dai sanitari del 118. In questo momento alle 8.17, l'elisoccorso del 118 è sul posto. Ci sarebbero anche altri due famigliari intossicati e trasportati in ospedale.

Altre tre case attigue a quella interessata sono rimaste danneggiate.

Sul posto stanno operando numerose squadre dei Vigili del Fuoco per