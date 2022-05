Concerto anniversario fondazione della Banda Musicale di Saint-Vincent

Nuovo ed importante appuntamento per la Banda Musicale di Saint-Vincent diretta dal M° Piermario Rudda. Sabato 21 maggio 2022, alle ore 17.00, presso il Centro Congressi Comunale di Saint-Vincent (accanto al municipio) si terrà il Concerto per la celebrazione del 5° Anniversario di fondazione della Banda Musicale di Saint-Vincent e della sua scuola di musica. La Banda Musicale eseguirà un programma che spazierà tra brani originali per orchestra di fiati di diversa estrazione musicale e storica. L’evento vedrà protagonisti anche i piccoli musicisti della Scuola di Musica annessa alla formazione bandistica, dai più piccoli del Laboratorio Musicale, agli allievi della scuola, alla Junior Band.

Dice il Maestro Rudda: “Festeggeremo sabato 21 maggio il 5° anniversario di fondazione della nostra Banda Musicale. Una scommessa vinta dal momento che quando è iniziato il progetto nel 2017 non vi era nulla, nessun musicista, nessun allievo, nessuna organizzazione che facesse prevedere questo primo traguardo raggiunto. Sono soddisfatto ed orgoglioso di poter guidare il gruppo che man mano si è creato ed unito. Ringrazio per questo tutti i miei musicisti, quelli che fin dall’inizio hanno partecipato e quelli che cammin facendo si sono uniti a noi. Con orgoglio voglio ringraziare anche i giovani musicisti che hanno dato vita alla Scuola di Musica e che ora fanno parte dell’organico della banda. Ho voluto per questa occasione coinvolgere nel concerto tutti i protagonisti: dai più giovani, il gruppo della banda fino ai più piccoli del laboratorio musicale, ognuno con il proprio repertorio ma con l’intento di unione e condivisione per creare un gruppo che darà il suo seguito in futuro. Coinvolgente sarà il brano conclusivo quando suoneranno tutti insieme per salutare in musica il pubblico presente”.