Elezioni comunali di domenica 15 maggio 2022

La Presidenza della Regione comunica che, in occasione delle elezioni comunali del 15 maggio 2022, gli elettori per accedere ai seggi e durante le operazioni di voto sono tenuti a rispettare le misure anticovid previste in analogia ad altre consultazioni elettorali e in linea con le disposizioni nazionali vigenti.

Nello specifico:

per accedere alla sede dei seggi, gli elettori dovranno indossare correttamente la mascherina di protezione, seguire il percorso d’ingresso indicato (se necessario potranno sostare negli spazi dedicati) e disinfettarsi le mani con l’apposito gel igienizzante posto all’ingresso;

all’interno dei seggi e limitatamente all’identificazione personale, gli elettori potranno rimuovere la mascherina dal viso mantenendo però una distanza di almeno 2 metri dai componenti dal seggio. Al termine dell’operazione di voto, gli elettori dovranno imbucare personalmente la scheda elettorale nell’urna, igienizzarsi le mani e seguire il percorso d’uscita segnalato.

Si ricorda inoltre che sussiste la necessità di evitare assembramenti nei seggi ed è obbligatorio rispettare il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.