Concerto in omaggio a Emile Chanoux

Mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 18h00, si terrà presso la sede dell’Istituto musicale pareggiato — Conservatoire de la Vallée d’Aoste di Aosta in via Guy Rey l’omaggio musicale a Émile Chanoux (1906-1944), uomo di pensiero federalista e uomo di azione Resistente, nel 78esimo della scomparsa.

L’evento, che si svolgerà presso la sala Auditorium Renato Callisto Arnod (g.c.), prevede la esecuzione di brani di musica da camera del compositore Felix Mendelssohn (1809-1847) a cura del Trio di allievi Michele Mauro (violino), Serena Costenaro (violoncello), Erica Pompignan (pianoforte) e l’esecuzione al piano dell’inno Montagnes Valdôtaines interpretato dal soprano Christel Marcoz.

L’Assessorato regionale all’Istruzione, all’Università, alle Politiche giovanili, agli Affari europei e alle Società partecipate con l’assessore Luciano Caveri, l’Istituto con il suo presidente François Stévenin, la Fondation Chanoux e il suo presidente Marco Gheller, apriranno la serata organizzata in collaborazione con l’Istituto musicale pareggiato — Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Appuntamento sotto osservanza delle norme anti-Covid-19 vigenti. La cittadinanza è invitata.

Mercredi le 18 Mai 2022, à 18h, un hommage musical sera rendu au Conservatoire de la Vallée d’Aoste à Aoste rue Guy Rey à Émile Chanoux (1906-1944), Fédéraliste et Résistant, à l’occasion du 78 ème anniversaire de sa disparition.

Au programme dans la salle Auditorium Renato Callisto Arnod, l’exécution de musique de chambre du compositeur Felix Mendelssohn (1809-1847) par le Trio d’élèves musiciens Michele Mauro (au violon), Serena Costenaro (au violoncelle), Erica Pompignan (au piano) et l’exécution au piano de l’hymne Montagnes Valdôtaines interprété par le soprano Christel Marcoz. L’Assessorat à l’Éducation, à l’Université, aux Politiques de la Jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale de la Région Autonome Vallée d’Aoste avec son assesseur mr Luciano Caveri, l’Institut avec son président mr François Stévenin, la Fondation Chanoux et son président mr Marco Gheller, ouvriront la soirée organisée en collaboration avec le Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Le rendez-vous est placé sous les normes anti-Covid-19 en vigueur. La population est invitée.