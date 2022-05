Aosta: Avanti con la pedonalizzazione di piazza Arco d'Augusto

Un nuovo passo, uno degli ultimi, verso la completa pedonalizzazione della piazza dell'Arco d'Augusto, ad Aosta.

Questa mattina, la giunta comunale ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento lungo via Monte Emilius e in via Clavalité per consentire di riorganizzare il traffico e realizzare alcune opere preliminari alla completa chiusura al transito della piazza. "Con questa decisione facciamo un altro passo verso la pedonalizzazione dell'Arco- dice l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto- consentendo l'appalto, alla Stazione unica appaltante della Regione, che speriamo si possa concludere in qualche mese e consentire di realizzare entro l'anno le due rotonde".



L'importo dei lavori è di circa 280.000 euro. È prevista la costruzione di una rotonda all'incrocio tra corso Ivrea e via Monte Emilius; di una seconda rotonda all'incrocio tra via Clavalité e via Monte Emilius; la costruzione di un parcheggio pubblico, con stalli "bianchi", per circa 30 posti auto nell'area comunale a sud di via Clavalité, nella zona del "voltino". Saranno rimossi anche i new jersey posizionati sul ponte vecchio sul Buthier. Le due rotonde saranno "sperimentali", consentendo di valutare i flussi di traffico e di calibrare gli interventi definitivi, ma "seppur provvisorie, verranno arricchite da verde all'interno delle isole centrali" spiega l'assessore. Su via Monte Emilius è previsto di intervenire costruendo marciapiedi e nuovi posti auto, ma si è scelto di stralciare una prima parte delle opere per evitare i tempi lunghi degli espropri. "Lo studio di fattibilità tecnico-economica aggiornato sulle opere definitive, già passato nella seconda commissione in via consultiva, arriverà in Consiglio comunale a fine maggio per l'approvazione" conclude Cometto.