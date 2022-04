Susi Petit-Pierre eletta segretario Associazione Unitaria Psicologi Italiani VdA

L’AUPI ( Associazione Unitaria Psicologi Italiani) è organizzata su base nazionale, regionale, provinciale e aziendale. E’ l’organizzazione sindacale di categoria che rappresenta gli psicologi dipendenti, convenzionati, i liberi professionisti e i giovani laureati e opera all’interno dell’Azienda USL della Valle d’Aosta e in rapporto con l’Assessorato sanità salute e politiche sociali della Regione.

Negli anni l’AUPI si è impegnata a tutelare la professione psicologo, a lavorare per il conseguimento di trattamenti giuridici ed economici conformi alle reali esigenze dei professionisti, procedendo alla stipula di accordi e contratti con le controparti pubbliche e private, e sorvegliandone la fase di attuazione. Tra le tante battaglie compiute a livello nazionale ricordiamo gli interventi legati al riconoscimento della professione psicologo come sanitaria, all’approvazione dei LEA (livelli essenziali di assistenza). Nel periodo della pandemia si è impegnata per organizzare lo smart working a livello di servizi sanitari, per delineare modalità e regole relative al bonus psicologico.

"L’AUPI - spiega Susi Petit-Pierre - oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell’appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini".

Missione dell'Aupi è "arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità".