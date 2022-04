GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

La Giunta Regionale ha emesso i principali provvedimenti che andiamo ad analizzare.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Approvato l’avviso garanzia giovani 2 fase in esecuzione del piano di attuazione regionale del Programma operativo nazionale niziativa occupazione giovani finanziato dal Fondo sociale europeo e dal fondo Youth Employment Initiative.

Sulla base della Convenzione sottoscritta con l’Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la Regione intende avviare le iniziative finalizzate a ridurre la disoccupazione giovanile e a contrastare il fenomeno NEET (Not in Employment Education o Training) dei giovani nella fascia d’età 16/29 anni tramite l’attivazione delle seguenti misure: accoglienza e informazioni sul programma, accesso alla Garanzia, orientamento specialistico o di II livello, formazione mirata all’inserimento lavorativo, accompagnamento al lavoro, tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica.

È stato concesso un contributo a tasso agevolato ad un’impresa artigiana

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

La Giunta ha approvato le disposizioni applicative per la concessione di mutui agevolati per interventi nel settore dell’edilizia residenziale, dando atto che la copertura finanziaria dei mutui è assicurata dalle disponibilità esistenti sul fondo di rotazione, di cui alla legge regionale 3/2013, presso FINAOSTA S.p.A. Le disposizioni applicative saranno sottoposte al parere della Commissione consiliare competente.

Approvate ulteriori indicazioni operative che riguardano l’utilizzo dell’elenco prezzi per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale per consentire di adeguare le stime dei progetti in corso di elaborazione utilizzando voci di opere compiute maggiormente coerenti con l’attuale situazione di mercato

La Giunta ha concesso un contributo pari a 39.990 euro al Comune di Sarre a titolo di concorso finanziario, nella misura del 50% della spesa da sostenere per lavori di manutenzione straordinaria di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale.

Acquisito il sevizio di coordinamento tecnico amministrativo del progetto R.i.t.a – risposta impatti tempesta Alex) nell’ambito del programma Alcotra. Le tematiche del progetto hanno l’obiettivo di mitigare gli effetti di eventi eccezionali, quali la Tempesta Alex che ha colpito anche il territorio regionale il 2-3 ottobre 2020, attraverso misure strutturali e gestionali partendo dall’esperienza e dalle informazioni reperite nel corso dell’evento alluvionale. Allo scopo sono stati stanziati 70.050 euro.

La Regione ha formalizzato l’adesione alla Carta nazionale dei principi sull’uso sostenibile del suolo ed ha contestualmente costituito l’Osservatorio regionale sul consumo di suolo. Il documento, frutto di un percorso di collaborazione e supporto tra l’amministrazione regionale, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e ARPA Valle d’Aosta, adotta i principi per un uso sostenibile del suolo ed è volto a monitorare l’andamento del consumo di suolo della Valle d’Aosta.

Approvata la variante sostanziale parziale n.1 al Piano regolatore del Comune di Verrayes, il cui testo è stato adottato in via preliminare dal Comune di Verrayes con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 9 novembre 2021.

Approvate le modifiche alla disposizioni attuative delle misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d’Aosta. La modifica concede l’ampliamento ammesso alla verifica del volume assentito dal piano regolatore nei soli casi in cui l’intervento non comporti l’aumento del numero dei piani o l’occupazione di suolo libero.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

Approvate le iniziative a favore delle giovani generazioni. Il progetto “Giovaniamoci: occasioni di incontro e di socializzazione” prevede la realizzazione di un contest video-fotografico e potrà contare su un importo stanziato pari a 36 mila euro.

Approvato, anche, l’avviso pubblico “Giovani imprenditori Vda” relativo al finanziamento di progetti a favore della giovani generazioni. Il progetto “Giovaniamoci: giovani protagonisti” prevede un’importo stanziato pari a 33 mila euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Il Governo ha deliberato di proporre al Consiglio regionale l’approvazione del Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025